Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius, son haftalarda ortaya koyduğu performansla hakkındaki kötü izlenime son verdi. Yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Alman kaleciye, "Sana güveniyorum, tepkiler doğal. Senin kaliten ortada. Bunu sahaya yansıtabilirsen, her şey tersine çevrilecektir" diyerek sahip çıkan Güneş, şimdilerde talebesine verdiği desteğin karşılığını almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Güneş'in, 0-0 biten Alanya maçında yaptığı kurtarışlar sonrası Karius'a, "Sana hep inandım. İnancımı boşa çıkarmadığın için teşekkür ediyorum. Senden isteğim aynı şekilde devam etmen" dediği öğrenildi.



