Beşiktaş , Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir değişim sürecine girmesi beklenen Beşiktaş'ta kadroya yönelik planlar şekillenmeye başladı. Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşmede ilk transfer raporunu sundu.

Şenol Güneş ile Özel Röportaj

Kupada rakip Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçında Serik Belediye'yi 3- 1'lik skorla geçip 5. Tur'a yükselen Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah- Beyazlılar, 2. Lig Beyaz Grup'tan Şanlıurfaspor'la eşleşti. Karşılaşma, 20-21-22 Aralık tarihlerinden birinde oynanacak. Beşiktaş, rakibini Vodafone Park'ta konuk edecek.

Antalya mesaisi devam ediyor

Kara Kartal, Süper Lig’de Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman ısınma programıyla başladı. Pas ile stretching çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Takım, bugün son idmanını yapıp Antalyaspor maçı için kampa girecek.





Tayfur Bingöl 11'den devam

Kartal'da Artur Masuaku'nun yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev alması beklenmiyor. Teknik ekibin, Türkiye Kupası'nda Serik Belediye'yle oynanan mücadelede sol bek hattında görevi devralan Tayfur Bingöl'ü Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun, idman performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'i de memnun ettiği bildirildi.

Mert kaleye dönüyor

Türkiye Kupası'nda kalesini Ersin Destanoğlu'na devreden Mert Günok, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte yerine dönüyor. Tecrübeli ismin hem maçlardaki hem de takım çalışmalarındaki formundan memnun olan teknik ekip, yarın maça Mert'le başlayacak.

İlgili Haberler Wout Weghorst Hollanda kadrosuna çağırıldı!





Geçen sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sonrasında yeni döneme hazır bir giriş yapan Mert Günok, Valerien Ismael tarafından değerlendirilmemişti. Tecrübeli file bekçisi, takım çalışmalarındaki etkili görüntüsüne rağmen yedek kalmaya devam etmişti. Başarılı eldivenin kaderi, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında değişti. Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında ilk 11'de oynayan Mert, Türkiye Kupası'nda ise formasını Ersin Destanoğlu'na devretmişti.





Duyulan güven tam!

Genç kaleci, 4. Tur mücadelesinde Serik Belediye'yle oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor müsabakasında eldivenleri Mert Günok'a verecek. Deneyimli ismin hem maçlardaki hem de takım çalışmalarındaki performansından gayet memnun olan Güneş'in, Mert'e duyduğu güven sebebiyle başarılı ismi sahaya sürmeye devam edeceği ifade edildi.





Welinton Souza arayışa başladı

Siyah-Beyazlı takıma Sergen Yalçın döneminde transfer edilen Welinton, şampiyon teknik adamın görevden ayrılması sonrasında yerine gelen isimlerin önceliği olmadı. Kara Kartal'ın teni hocası Şenol Güneş'in de planları arasında yer almayan Brezilyalı stoper, devre arasında ayrılık için harekete geçti. Tecrübeli ismin menajeri, Arap Yarımadası'ndan kulüplerle görüşmeye başladı.

Şenol Güneş'in listesi hazır!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşmede ilk transfer raporunu sundu. Dünya Kupası arası sonrası 3 resmi maçın ardından başlayacak ara dönem için Güneş, takıma üç takviye yapılmasını istedi. Tecrübeli hocanın, sık sık bahsettiği savunmadaki problemler sebebiyle ilk olarak yeni bir stoper istediği belirtildi. Şampiyon teknik adam; merkez orta saha ve 2 kanatta da oynayabilecek bir futbolcunun da alınmasını talep etti.

Kara Kartal'daki ikinci dönemine Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayan teknik direktör Şenol Güneş, 5-2'lik galibiyetle Siyah-Beyazlı camiaya iddialı bir giriş yapmıştı. Sonrasında Galatasaray karşısından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınmasına engel olamayan tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'nda Serik Belediye karşısında elde edilen 3-1'lik skorla moral bulmuştu. Göreve gelir gelmez özellikle savunma hattındaki problemlerden bahseden başarılı hoca, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşmede ilk raporunu sundu. Süper Lig'e bu hafta sonu itibarıyla Dünya Kupası arası girecek olmasının ardından sadece 3 resmi maç sonra ara transfer dönemine geçiş yapılacak olması sebebiyle Güneş, şimdiden; stoper, merkez orta saha ve her iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu takviyesi istedi.





Ghezzal, planları bozdu

Güneş'in, kanat hattında birçok futbolcunun yer almasına rağmen Rachid Ghezzal'ın sahalardan 3 ay uzak kalacak olması sebebiyle bu bölgeye de takviye istediği konuşuluyor. Ayak parmağındaki yırtık sebebiyle ABD'de ameliyat olan Cezayirli kanat oyuncusu, takımın ligdeki en az 6 karşılaşmayı kaçıracak. 70 yaşındaki teknik adamın, oyuncunun sahalara dönüş sürecinin uzama ihtimalini göz önünde bulundurarak önlemini almayı tercih edeceği kaydedildi.

18 Aralık'ta teslim edecek

Lige ara verilmesi sonrasında takıma yaklaşık 10 günlük bir izin vermesi beklenen Güneş'in sonrasında Antalya kampında hem oyuncuların formunu yukarıya taşımayı hem de yolların ayrılması beklenen isimleri seçmesi bekleniyor. Şampiyon teknik adamın, Antalya kampının biteceği 18 Aralık tarihinde listesini oluşturup yönetime sunacağını ilettiği bildirildi.

Masuaku da yola çıkabilir!

Takımda lisansları çıkarılmayan; Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd'la devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Bu ikiliye ek olarak Güneş'in, Welinton Souza'nın da takımdan ayrılmasını istemesi bekleniyor. Bu 3 isme ek olarak Artur Masuaku başta olmak üzere birçok ismin daha geleceği, Antalya kampında belirlenecek.

Orhan Yıldırım