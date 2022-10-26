Beşiktaş 'ta sular durulmuyor. Başakşehir maçı ile başlayan Ismael eleştirileri, son olarak Hatayspor maçının yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Dün akşam Ismael'le görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi görevine son verdi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktör adaylarından Şenol Güneş için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...









Lige flaş başlangıç

Yapılan transferler ve geçilen hazırlık döneminin ardından lige iyi bir başlangıç yapan Ismael yönetimindeki Beşiktaş, ilk 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberliğin yanına atılan 14 gol, taraftarı oldukça memnun etmişti.

Başakşehir maçıyla başlayan çöküş

Ligde alınan başarılı sonuçlar ve hücum futbolu taraftarı memnun ederken önce Başakşehir mağlubiyeti ardından İstanbulspor beraberliği eleştirilerin fitilini yaktı. Ligin yeni ekibi İstanbulspor'a karşı deplasmanda alınan beraberlik ve iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisindeki futbol eleştiri dozunu iyice artırdı. Trabzonspor maçında da yaşanan puan kaybının ardından istifa sesleri Vodafone Park'ta yükselmeye başladı.

İstifa ve Sergen Yalçın tezahüratı

Mücadelenin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Fransız Teknik Direktör Ismael'i istifaya çağırdı ve eski Teknik Direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.









Sosyal medyada Şenol Güneş sesleri

Maçın sonunda sosyal medyada da Ismael'e büyük tepki vardı. Oynatılan futboldan memnun olmayan taraftarlar 2 şampiyonluk yaşadıkları ve şu an boşta olan Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi gerektiğini savundu.

Uzlaşma sağlandı

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapanıyor. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanacak. Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı. Açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.









Ödenecek tazminatta anlaşıldı

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı, resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

En yakın aday Şenol Güneş

Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş’ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.

Sözleşme detayları ortaya çıktı

NTV Spor'un haberine göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.







