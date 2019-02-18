Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, hedefini netleştirdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, futbolcularıyla önceki gün yaptığı toplantıda şampiyonluğun yol haritasını çizdi.

Başarılı teknik adam Şenol Güneş, “Önümüzde oynayacak 12 maçımız kaldı. 12 maçta 12 galibiyet alabiliriz. Yeter ki Beşiktaş ruhu ile sahada mücadele edelim. 12 maçta 36 puan alıp, 75’e çıkarsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Bizi şampiyonluk hesabı içinde görmeyenlere cevabımızı sahada verelim” dedi.

Kaynak: Star