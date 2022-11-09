Cenk Tosun, Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında ilk 11’e geçmiş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asist, Galatasaray derbisinde de 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Cenk Tosun'un Crystal Palace'da Manchester City'ye attığı gol

Teknik direktör Şenol Güneş’in kendisine çok güvendiği başarılı oyuncu, gollerine devam edip Kara Kartal’ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutmaya çalışacak.

Gedson Fernandes zirve yaptı

Beşiktaş ’ın orta alandaki yıldızı Gedson Fernandes, Süper Lig’de rakip sahada en fazla top kazanan isim oldu. Comparissonator verilerine göre, Portekizli yıldız 27 kez rakip sahada top kazanarak zirvede yer aldı. Galatasaray’dan Torreira 26, Boey 23, Fenerbahçe ’den Arao ileyine Beşiktaş’tan Salih Uçan ise Gedson’u takip eden isimler oldular.