Günde çift idman yaparak Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Beşiktaş , hazırlık maçında dün akşam İstanbulspor'u konuk etti. Siyah-Beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrılırken 3 yıldız futbolcunun performansı Şenol Güneş'in dikkatini çekti. İşte detaylar...





TALİSCA SAVAŞI

Flamengo ile görüşmeler gerçekleştiren Vitor Pereira'nın bu görüşmeler içerisinde transferden de konuşulduğu ortaya çıktı. Hatta Pereira, Flamengo yönetime istediği ilk ismi verdi. Bu isim Süper Lig'den Beşiktaş 'ın da yakından tanıdığı bir isim: Anderson Talisca. Flamengo'nun hedeflerinden birisi olan Anderson Talisca'nın gelecek sezon Brezilya ekibinde forma giymeye yakın olduğu ifade edildi. Bunun için çalışmalara başlayan yönetim Talisca'nın kulübü Al Nassr yönetimi ile sıkı pazarlık içerisine girdi. Şenol Güneş'in siyah beyazlı kulübün başına geçmesi sonrasında belirlediği transfer listesindeki isimler arasında yer alıyor Anderson Talisca.

KRİTİK GÜN 1 ARALIK

Fas forması giyen Chelsea’li yıldız hücumcu Hakim Ziyech için kulübüyle sezon sonuna kadar kiralama konusunda büyük oranda anlaşan Beşiktaşlı idareciler, başarılı futbolcudan gelecek yanıta kilitlendi.





Aynı formayla mücadele veren Romain Saiss’in Beşiktaş’ı seçmesi için pres yaptığı deneyimli futbolcu, başka taliplerinin de olduğunu belirtip turnuva sonunu işaret etti. Ancak 1 Aralık’ta Kanada’yla oynanacak karşılaşma, Fas’ın son maçı olabilir.

NWAKAEME HEYECANI!

Sezon başında Trabzonspor 'dan ayrılıp Al-Fahya'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a gelebilmek için maaşında indirime gitmeyi kabul etti.





Al-Fayha'dan ayrılması gündemde olan Nijeryalı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Deneyimli kanat oyuncusu İstanbul'da olduğunu belirten bir fotoğraf paylaştı. Nwakaeme'nin adı Beşiktaş ile anılıyor.

KARTAL AĞIR BASTI

Beşiktaş, ilk hazırlık sınavını İstanbulspor'a karşı verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 4-2-3-1 şeklinde sahaya çıkardığı takım, ilk devre Redmond ve Cenk ile birkaç fırsat yakaladı. Muleka'nın pasında Redmond'ın vuruşu savunmadan sekip ağları buldu. İkinci yarı ise Beşiktaş uçuşa geçti. İlk yarıda santrfor oynayan Cenk Tosun'u ikinci devreye Muleka ile yer değiştirerek çıkaran Güneş, karşılığını buldu. Önce Cenk penaltıdan golü attı, bir dakika sonra Kerem Atakan Kesgin'e "Al da at" dedirten bir pas verince fark açıldı. 51'de ise Muleka bu kez Dele Alli'ye servis yaptı ve kısa sürede fark 4'e çıktı. Kalan bölümde ise değişikliklerle birlikte yedekler ve gençler şans buldu ancak skor tabelası aynı kaldı.





GÜNEŞ'İN DİKKAT ÇEKENLER

CENK TOSUN

Tosun Paşa bıraktığı yerden devam ediyor. Atıyor, attırıyor. Takımın hücumda en etkili ismiydi.

JACKSON MULEKA: Demokratik Kongolu oyuncu arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Özellikle santrfora geçince daha etkili oldu.

DELE ALLI: İngiliz futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca iyi görüntü verdi. Ön alan presine katılan, mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu önceki maçlarına nazaran daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu. (Sabah)

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