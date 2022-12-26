Spor Toto Süper Lig ’de 15. hafta mücadelesinde dün gündüz maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Beşiktaş , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Joao Figueiredo’nun sayısına Wout Weghorst’la karşılık veren Kara Kartal, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

İlgili Haberler Beşiktaş büyük fırsat tepti!





Atiba'yla 45 dakika

﻿﻿﻿﻿Kanada formasıyla Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılan Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar’ın dün Gaziantep FK’yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Necip Uysal’la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba’nın yerine Salih Uçan başladı.





Weghorst zafere yetmedi

Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla Arjantin karşılaşmasına damgasını vuran Wout Weghorst, Lionel Messi’li Tangocular’a 2 gol atmıştı. Turnuvanın sona ermesi sonrasında kısa bir tatilin ardından İstanbul’a geri dönen Weghorst, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor’la oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olup 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, gollerine dün de devam etti. Weghorst, Kara Kartal’a Gaziantep karşısında 1 puanı getiren sayıyı attı. Ancak deneyimli oyuncunun çabası, galibiyet için yeterli olmadı.





'Duran topları bile kötü kullandık!'

Kara Kartal'ın hocası Güneş de karşılaşma sonundaki açıklamasında özeleştiri yaptı. Beşiktaş'ın teknik patronu, "Hem bizim için hem de Gaziantep için önemli bir maçtı. 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzgünüz, İstatistik olarak iyi görünmemiz kaliteli oynadığımızı göstermez. Hücum zenginliği az oldu. Risk aldık bu sefer rakip etkili gelmeye başladı. Son dakikalarda kazanmak istesek de topla bütünleşemedik. Duran topları bile kötü kullandık. Attığımız gol da kenardan gelen goldü" dedi.

Moral bozukluğu...

Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede son düdüğün çalması sonrasında büyük üzüntü yaşayan futbolcular, Gaziantep’ten moral bozukluğuyla ayrıldı. Dünkü sonucun ardından Kara Kartal, ligde puanını 23’e yükseltti. Siyah-Beyazlılar, ligde sıradaki maçlarına perşembe günü Adana Demirspor karşısında çıkacak.

Takıma izin yok!

BeşiktaşTeknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşısında alınan 1-1’lik sonucun ardından takıma izin vermeme kararı aldı. Kara Kartal’da Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00’de yapılacak antrenmanla başlayacak. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.





Kabus sürüyor

Beşiktaş’ın deplasman kâbusu devam ediyor. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı son 3 dış saha maçından galibiyet çıkaramadı. Şenol Güneş’in ekibine puanı getiren gol, ilk isabetli şutun kaydedildiği 86. dakikada geldi. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar son 4 lig maçında 4 puan toplayabildi. Gelecek hafta Şenol Güneş’in ekibi Adana Demirspor’u konuk edecek.