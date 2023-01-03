Süper Lig'in 16. haftasında sahasında zorlu Adana Demirspor karşılaşmasını 1-0 kazanan ve zirve yarışında "ben de varım" diyen Beşiktaş 'ta taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Siyah beyazlı takımın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, takım içerisinde değişikliğe gideceği gibi bir yandan da beklentilerinin uzağında kalan futbolcularla ilgili kararını vermeye başladı. Kartal'ın hocası, büyük beklenti içerisinde olduğu yıldız ismin performansından memnun olmadığı için kadro dışı bırakıp yolları ayırmayı hedefliyor. İşte detaylar...





ŞENOL GÜNEŞ HEDEFİ BELİRLEDİ

Süper Lig'in en formda ekiplerinden biri olan Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet özlemine son veren Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımının zirve yarışına girmesi adına yoğun bir mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Adana temsilcisi karşısında alınan 3 puanın ardından hafta sonu oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de oyuncularından galibiyet bekliyor.

Paşa'nın ardından Konyaspor ve Kayserispor ile ligde deplasmanda karşılaşacak Kara Kartal'da Güneş, Mart ayının ilk haftasında Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Tecrübeli hocanın, takımı ile yaptığı toplantılarda da, "Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu tarz bir seriye ihtiyacımız olacak. Yoksa bu yarışın içinde rakiplerimizin çok gerisinde kalırız. O yüzden elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmalıyız" dediği öğrenildi.





3 TAKVİYE PLANI

2022 yılı içerisinde Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile çalışan siyah-beyazlılar, her iki teknik adamın da başarısız olmasıyla, eski teknik direktörü Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Henüz takımı toparlama aşamasında olan Güneş'in, transfer döneminin başlamasıyla en az 3 yeni takviye yapıp, çok daha iyi sonuçlar alması ve takımı şampiyonluk yarışının içinde tutması en büyük beklenti durumunda.

SAİSS GERİ DÖNDÜ

Kaptanlığını yaptığı Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı yarı final oynayarak tarihe geçen Romain Saiss sakatlığını atlattı ve çalışmalara başladı. Sol arka adalesindeki sakatlığı tamamen düzelen deneyimli stoper dün takıma katıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in savunmada en çok güvendiği isim olan Saiss’in cumartesi günü Kasımpaşa maçında forma giyme şansının bulunduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncu kendisini iyi hissetmesi halinde karşılaşmada takımdaki yerini alacak. Saiss’in durumu cuma günü yapılacak son antrenmanda netlik kazanacak.





BU HAFTAYI BAY GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 2022 yılını galibiyetle kapatmıştı. Puanını 26'ya yükselterek 5'inci sıraya kadar çıkan Beşiktaş'ın 17. haftayı BAY geçeceği için sıralamadaki yerinde düşüş olabilir. Ancak siyah beyazlıların ertelenen Antalyaspor maçından dolayı bir maçları eksik durumda. 2023'e Kasımpaşa maçıyla başlayacak Beşiktaş'ta, Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in bu hafta iyileşmesi ve 11'e dönmesi yüksek ihtimal. Saiss'in dönmesi Welinton'un yedek kulübesine geçmesi anlamı da taşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadronun geri kalanında değişiklik yapması beklenmiyor.

DELE ALLI İLE YOL AYRIMI

Beşiktaş sezon başında Everton’dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli ile yol ayrımına geldi. Dünya Kupası arasında adeta yerinde sayan, fiziksel ve mental açıdan gelişme göstermeyen Dele Alli iyice gözden düştü. Teknik Direktör Şenol Güneş kazanmaya çalıştığı İngiliz yıldızdan büyük ölçüde umudunu kesti.

Skorer'de yer alan haberde, siyah-beyazlı hoca, Dele Alli’ye Galatasaray , Gaziantep FK ve son oynanan Adana Demirspor maçlarında hiç süre vermedi. Dünyaca ünlü futbolcu üç maçta da yedek soyunurken oyuna girme şansı bulamadı. İlk 11’deki yerini kaybeden Delle Alli’nin önümüzdeki dönemde forma şansı bulması bir hayli zorlaştı. Sakatlığı düzelen Josef’in takıma dönüşü ve Gedson’un formu yüzünden İngiliz futbolcunun oynama şansı çok azaldı.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Dele Alli ile yollarını ayırmanın planlarını yapmaya başladığı aktarıldı. Buna göre Everton’dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu koşulların oluşması halinde takımdan ayrılacak. Yıllık ücreti 2,2 milyon euro olan Dele Alli’nin olası ayrılığı hem maddi açıdan hem de yabancı kontenjanında yer açılması anlamında siyah-beyazlıları rahatlatacak.

Ayrılığa yanaşmaması halinde Dele Alli konusunda iki ihtimal bulunuyor. İngiliz futbolcu kadroda tutulacak ve kendisini toparlaması beklenecek. Diğer seçenekte ise Dele Alli’nin ismi sezonun ikinci yarısı için TFF’ye gönderilecek listeye yazılmayacak ve oyuncu kadro dışı bırakılacak.

Dele Alli'nin Everton'a Attığı Goller