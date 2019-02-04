Beşiktaş'ın Antalya deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyet sonrasında gözler Şenol Güneş'te. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya'da oynattığı futbolu devam ettirecek. Adem Ljajic ve Shinji Kagawa ikilisiyle birlikte, kanat oyununu rafa kaldıracak olan Güneş, pas oyunuyla sonuca gitmeyi planlıyor.

Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde. 20. hafta öncesinde ligde 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor galibiyeti sonrasında, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 3. sıraya kadar çıktı. Özellikle yeni transfer Shinji Kagawa'nın oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde 2 gol atması yüzleri güldürdü. Ryan Babel'in ayrılması ve Ricardo Quaresma'nın da ayrılmak için yönetimle görüşmesi üzerine, kanat organizasyonuna bağlı oyun sisteminden vazgeçecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş, pasa dayalı oyun sistemiyle ikinci yarıda etkili bir görüntü çizmek istiyor. Özellikle top tekniği çok iyi olan Kagawa ve Ljajic'i etkin kullanmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın da bu sayede daha verimli olacağını düşünüyor.

Adem Ljajic sola, Kagawa ortaya

Quaresma'nın cezası nedeniyle forma giymediği Antalyaspor karşılaşmasında takımın çok iyi bir futbol ortaya koymasıyla memnun kalan Şenol Güneş, Bursaspor mücadelesinde Caner'in yerine Adem Ljajic'i, forvet arkasına da Kagawa'yı çekebilir. Ljajic ve Kagawa gibi top tekniği yüksek oyuncularla rakip kaleye gitmeyi planlayan Güneş, cezası biten Burak Yılmaz'ı da ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

(İHA)