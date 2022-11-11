Derbide Galatasaray 'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 ile geçmişti. Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, kadro anlamında çalışmalarını sürdürürken daha önce kendisi döneminde fark yaratan Vincent Aboubakar'ın rolünü de üstlenecek ismi belirlemiş durumda.





YILDIZLARA KUPA MORALİ

Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor’u 3-1’lik skorla geçen Kartal’da, bu maç özellikle Dele Alli ve Redmond’a çok iyi geldi. Birer gol atan Beşiktaş’ın yıldızları, Antalyaspor mücadelesine yüksek moralle çıkacaklar. Teknik direktör Şenol Güneş’in, zorlu lig karşılaşmasında ilk 11’de değişime gitmesi beklenirken, Dele Alli ve Redmond’dan en az birinin kadroda olma ihtimali yüksek.

WEGHORST'TA SORUN KALMADI

Galatasaray derbisinde kolunda ağrı hisseden ancak maça devam eden Weghorst, sakatlık probleminden tamamen kurtuldu. Golcü yıldız, Antalyaspor maçı öncesi oldukça formda ve idmanlardaki hayli istekli. ABD’de ameliyat olan Ghezzal’ın ise geri dönüşü Şubat ayını bulacak gibi gözüküyor. Tedavi sürecinin gidişatına göre Cezayirli yıldızın takıma katılması daha da uzayabilir.

'NEREYE GİDEYİM?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Milli takımdan ayrıldıktan sonra çalışabilirdim ya da biraz uzak kalabilirdim. İnsanlardan uzak kalıp kendimi dinlemeye çalıştım. Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"

İTİRAF: GELİRKEN KORKUM VARDI

Beşiktaş'a gelirken korkum vardı. Bu sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Kendilerine teşekkür ederim. Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içerisindeyiz.

'ISMAEL GİTMEK ZORUNDA KALDI'

"Oyuncularıma da geldiğim anda şunu söyledim; sizin bir çizginiz var, eğer bu çizgide kalmaya devam edecekseniz burayı kapatıp gidelim. Ama bunun üzerine bir şey yaparsak hepimiz yükseleceğiz. Geçmiş başarılar gurur verir ama önemli olan yeni başarılar yakalamaktır. Beşiktaş taraftarı başarılara layık. Onların, bana olan sevgisini asla unutmayacağım. Şartlar itibarıyla Valerien Ismael gitmek zorunda kaldı, onun da çok katkıları oldu. Ben asla hocayı suçlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Ben elimdeki malzemeyi kullanarak tespit yaparım ve bunu da kamuoyu ile paylaşmak isterim.' sözlerini kullanmıştı.

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GÜNEŞ: 'ABOUBAKAR GİBİ EFSANE OL!'

Bu sözler Şenol Güneş’e ait... Muleka ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli hoca, “Aboubakar ilk geldiğinde anlaşılmaz bir çekingenlik içindeydi. Bu durum yeteneklerini sahaya yansıtmasını geciktirdi. Ama pes etmeyip devam etti. Şimdi efsane forvet diye anılıyor. Benzer şeyler sende de var. Tıpkı onun gibi olabilir hatta daha iyisini yapabilirsin. Bu yetenek sende var” diyerek oyuncusunu motive etti.