Valerien Ismael ile sezona başlayan ancak kötü gidişat sonrasında Fransız çalıştırıcı ile yolları ayıran Beşiktaş yoluna Şenol Güneş ile devam etme kararı aldı. Siyah beyazlılar, tecrübeli hoca ile çıktığı Ümraniyespor karşılaşmasını sahasında 5-2 gibi bir skorla geçmiş ancak sonraki haftada oynanan zorlu Galatasaray maçında 2-1'lik yenilgi ile sahadan ayrılmıştı.

Ligin 14. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması da Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırı sonrasında güvenlik önlemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

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GÜNEŞ'İN KADRO PLANLAMASI

Tecrübeli teknik adam, ligin ilk yarısının ortasında gelmesi nedeniyle Valerien Ismael'in kurduğu kadroyla yoluna devam ediyor. Şenol hoca, takımdaki eksiklikleri yardımcıları ile birlikte konuştuktan sonra transfer için yönetime listesini verdi.

Dünya Kupası arasında takımla daha da yakından ilgilenecek olan 70 yaşındaki çalıştırıcı bu arayı yaz kampı gibi değerlendirecek. Devre arasında takıma kazandırılacak isimlerle istediği kadro planlamasını en azından biraz da olsa gerçekleştirecek olan Şenol hoca, ligin ikinci yarısına kendi planlamasına uygun bir şekilde girmeyi planlıyor.





KARTAL'IN HEDEFİ HAKIM ZIYECH

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istemişti. Stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de bir takviye talep eden Güneş'in ardından çalışmalar başlamıştı.

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.





'KADRO DEĞİL SİSTEM ÖNEMLİ'

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bir değişim sürecine hazırlanıyor. Sistem anlamında yaşanan değişimin kadroda da yaşanması bekleniyor. Usta muhabirimiz Orhan Yıldırım da başarı için Beşiktaş'ın ihtiyacı olan konuları kaleme aldı.

İşte Orhan Yıldırım'ın Beşiktaş'taki duruma ilişkin değerlendirmeleri:

Beşiktaş'ta en zayıf halka orta saha. En kalabalık bölge olsa da isimlerin kalitesi aynı düzeyde. Bir on numara, iki etkili kanat, ön libero ve bir üst düzey stoper, Kartal'ın acil ihtiyacı... 4-1-3-2 ana sistem içinde Kartal yüksek uçar. Aksi durumda iş mucizelere kalır gibi duruyor.

Şampiyonluk isteyen Beşiktaş’ın iki yönlü sıkıntısı var. Klasik terim var. ‘Sisteme göre oyuncu mu, futbolcuya göre sistem mi...‘ farklı görüşler buna karşılık ortaya konulur. Kartal için bunun cevabı: Hiçbiri. Zira ortada, ne sistem var, ne de üstüne sistem inşa edilecek kadro yapısı... Sergen Yalçın’ın ilk döneminde gelen şampiyonlukta sistem olmasa da, yapı vardı. İsmael, ısrar ettiği üçlü sistemden, anında vazgeçti. Güneş, deneme yanılma ile arayış içinde.

Net kararlar kurtarır

Ara transfere iki-üç maç var! Yönetim ve teknik heyet, günü değil geleceği kurtarma adına radikal kararlar almalı. Öncelikli olarak bazı isimlerle kim olduğuna bakmadan yol ayrımı kaçınılmaz. İlk sırada Souza. Sezon sonu ülkesine döneceğini açıkladı. Uzatmaları oynuyor. Katkısı en alt seviyede. Dele Alli. Geçmiş kariyeri ile sahada. On numara açığını kapatamadı. Masuaku, Umut’un önünde görülüyor. Futbol olarak gerisinde. Redmond; kanat yerine içerde daha etkili. Ancak skora katkısı yetersiz. Muleka... Küçük takımların büyük yıldızı. Bu sistem içinde başarılı olması zor. Talha, genç yetenekli. İstekli ve çalışkan. Ancak kademede yok. Zamanlaması hatalı. Rakipleri sadece izliyor. Saiss... Ağır savunmacı. Ayaklarına hakim o kadar. Welinton, gideceğim diyor, gitme kal diye diretiliyor…

Özet ile birkaç ismi öne çıkarsak da, arkası çok. Ara dönem Beşiktaş için aslinde şans. Net bir şekilde kadro değişimi yaparsa, sistem kendiliğinden oturur.

Eksikler belli

Transfere gelince... En zayıf halka orta saha. En kalabalık bölge olsa da isimlerin kalitesi aynı düzeyde. Bir on numara. İki etkili kanat. Ardından ön libero ve bir üst düzey stoper. Acil ihtiyaçlar için, katkı veremeyenlerin adına bakmadan ayrılık. 4-1-3-2 ana sistem içinde Kartal yüksek uçar. Aksi durumda iş mucizelere kalır gibi duruyor..

Gomez kaldı

Yönetim kaynakları Şenol Güneş’in; N’Wakaeme ve Elneny için talepte bulunduğu yönünde. Güneş, isim vermez, mevki belirtip takviye isterdi. Ancak gelinen durumda, nokta atışı yapmak istediği öne çıkıyor. Bilgiler doğru ise hoca doğru yolda. Yanlış ise de, doğru yol bu.

Artık transferler şansa bırakılmamalı. Her ne kadar ara dönemde zor olsa da imkansız değil. Hocanın bu konuda sıkıntısı büyük. Bildiği eski isimleri öne çıkarıyor. Hani elinden gelse; Talisca, Fabricio, Adriano, Aboubakar hatta Mario Gomez’i bile yeniden takıma alacak!