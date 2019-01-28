Beşiktaş’taki ilk iki sezonunda Süper Lig’de şampiyonluğu kimseye bırakmayan teknik direktör Şenol Güneş’in de geleceği artık sorgulanmaya başlandı.

Son olarak ligde küme düşme mücadelesi veren Erzurumspor’la 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar’da yönetimin, 3 yıllık sözleşme teklif etmesine rağmen Güneş’e, Fenerbahçe derbisine kadar süre verdiği öğrenildi.

Yeniden şampiyonluk potasına girmek için ezeli rakibiyle sahasında oynayacağı derbiye kadar önünde 3 kritik karşılaşma olan Kartal’da hedef, bu periyotu kayıpsız geçerek, tüm maçlardan zaferle ayrılmak olacak.

Derbi Vodafone Park’ta

Bu doğrultuda tecrübeli hocanın, takımını en iyi şekilde bu mücadelelere hazırlaması umut ediliyor.

Sırasıyla Antalya (d), Bursaspor ve Yeni Malatya (d) karşılaşmalarından alınacak sonuçların durumuna göre, Güneş’in önümüzdeki sezon görevinin başında kalıp kalmayacağı da bir bakıma netleşmiş olacak. Bu maçların ardından ise Kartal, Vodafone Park’ta Kanarya’yı ağırlayacak.

Onun durumu farklı - Cem Dizdar

Beşiktaş gibi kazanç/harcama dengesi bozuk takımların öngörülebilir krizlerinden birine şahit oluyoruz. İşler kötü gitmeye başladığında en kolay hedefin teknik direktör olacağı da aşikar. Yine de Güneş’in durumu farklı.

Onca oyuncusunu para yüzünden kaybetmiş bir takımı yarışma içinde tutmak gerçekten zor.

Haliyle doğru tutum, bu tartışmayı erteleyip, ligi bitirilebilecek en üst seviyede bitirmeye gayret etmek ve gelecek sezona maliyeti düşük genç kadro tasarlamaktır. O konuda faydalanılacak en önemli hocalardan biridir Güneş. Başta Bursa’daki lig altıncılığına rağmen onca oyuncuyu yükseltip gelir üretimine yaptığı katkı akıldan çıkarılmamalı.

Burak işi zorlaştırdı - Serkan Akcan

Burak Yılmaz, Beşiktaş taraftarının kırmızı çizgisiydi. ‘Şenol Güneş istedi yönetim aldı’ durumu tribünlerin hakim düşüncesi. Güneş, Burak’ta bu kadar ısrar ederken sanırım risklerinin de farkındaydı.

Şenol Güneş üst üste 2 şampiyonluk yaşarken yine ligin en yaşlı kadrolarıyla bunu başardı. Ama o iki sezon oynadığından keyif alan, para krizini daha az yaşayan mutlu bir kadro vardı ve net tarif edilir bir oyun oynuyorlardı.

Bu sezon oyun çizgisi çok dalgalı ilerliyor ve her kötü sonucun ardından oklar Burak Yılmaz ile Güneş’e yöneliyor.

Beşiktaş’ın önünde Fenerbahçe derbisine kadar 3 tane kritik maç var. Bu süreçte zirveyle fark daha da açılırsa yönetimden de teknik heyetten de kopuşlar başlar.

Şu an destek şart - Erman Özgür

Öncelikle teknik direktör değişiklikleri Beşiktaş gibi büyük camialarda kolay alınabilecek kararlar değildir. Daha 3-5 gün önce 3 senelik kontrat önerdiğin Şenol Güneş’in şimdi geleceğini tartışmak sadece gündem yaratmaktır. Şu anda hocanın formda olmadığı hatta geçen sezon oynanan Fenerbahçe kupa maçından beri bir türlü toparlanamadığı bir gerçek. Ancak geleceğini konuşmak için sezon sonunu beklemek en doğrusu.

Takımın sezonu nerede bitireceği, kulübün ekonomisi doğrultusunda farklı bir yola gitmek ne kazandırır ne kaybettirir hesabı iyi yapılıp sonra hoca için karar verilmeli.

Şu an Beşiktaş takımı hoca tartışmamalı, tam tersine elindeki oyuncu ve hocasına destek olmalı. Bana göre işin doğrusu bu.