Beşiktaş 'ta ikinci Şenol Güneş döneminin başlamasıyla idari açıdan taşlar yerinden oynayacak. Siyah beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirmek istemişti. Ancak sportif direktör Ceyhun Kazancı, Çebi'yi ikna ederek Valerien İsmael ile anlaşmıştı.

GERRARD VE TEDESCO'YU ÖNERDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Fransız teknik adamla yolların ayrılması sonrası Ceyhun Kazancı, Stevan Gerrard ve Domenico Tedesco'yu önerdi. İki teknik direktörün da boşta olduğunu belirten Kazancı bu kez başkan Ahmet Nur Çebi'den veto yedi. Dün akşam Şenol Güneş ile İstanbul'da görüşen Çebi tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya vardı.





TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile anlaşmasının ardından gözler sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya çevrildi. Daha önce Bruno Pinheiro ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Kazancı, Beşiktaş'a Valerien Ismael'i getirmişti. Fransız teknik adamın kötü performansının yanı sıra Kartal'ın gündemine gelen Pinherio'nun takımsız kalması da dikkat çekti.

Beşiktaş'a Önder Karaveli sonrasında Şenol Güneş'in gelmesine engel olduğunu düşünen ve onun yerine Valerien Ismael'i getiren sportif direktör Ceyhun Kazancı'yı taraftarlar sosyal medyada istifaya davet etti. Twitter'da Türkiye gündeminde "CeyhunKazancıİstifa" hashtag'ı üst sıralarda yer alırken konuyla ilgili 4 binin üzerinde tweet atıldı.





ÜMRANİYE MAÇINDA SAHADA OLACAK

Yarın göreve başlayacak olan tecrübeli teknik adam, 30 Ekim'de oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olacak. Öte yandan Güneş, Kazancı ile çalışmak istemediğini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Başkan Çebi'nin tecrübeli teknik adamın bu talebini kabul ettiği öğrenildi.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

YARDIMCISI EREN ŞAFAK

Deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki teknik adam, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maça çıktı. Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı.

Şafak ayrıca A Milli Takım 'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi. Genç antrenör son olarak kısa dönem TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u çalıştırdı. Güneş ve Şafak'ın yolları yine Beşiktaş'ta kesişti.

TARAFTARDAN BÜYÜK HAMLE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Vodafone Park’ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00'da satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar pazar günü oynanacak olan Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti. Karşılaşmanın bütün biletlerinin tükenmesiyle çoğu taraftar bilet alamadığı için üzüntüsünü sosyal medyada belirtti.

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