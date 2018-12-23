Kasımpaşa deplasmanında alınan mağlubiyet Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.

4-1’lik skorla kaybedilen karşılaşmanın ardından Siyah- Beyazlı yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları görüşmeler sonrasında oy birliğiyle teknik direktör Şenol Güneş’in görevine son verilmesi kararına vardıkları öğrenildi.

Yöneticilerin aldıkları bu kararın işleri nedeniyle karşılaşmayı izlemeye Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na gelemeyen başkan Fikret Orman’a da iletildiği bildirildi. Başkan Orman ile görüşmeyi genel sekreter Ahmet Ürkmezgil’in yaptığı kaydedildi.

Kan değişimi gerekiyor

Ürkmezgil’in oybirliğiyle aldıkları karar sonrası Fikret Orman’a takımın kötü dönemi geride bırakması için kan değişiminin gerekli olduğunu ilettiği ve teknik direktör Şenol Güneş’in gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğu belirtilen başkan Orman’ın Siyah-Beyazlı takımda 4. sezonunu yaşayan, 2 şampiyonluğu olan Şenol Güneş ile görüşeceği belirtildi.

Başkanın son kararını deneyimli teknik adam ile yapacağı görüşmenin ardından vereceği iddia edildi.

‘Takımın başındayım’

Şenol Güneş, istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya “Ben şu anda görevimin başındayım. Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum” karşılığını verdi.