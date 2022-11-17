Geçen sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ardından takımı Önder Karaveli'ye emanet eden Beşiktaş alınan başarısız sonuçların ardından sezon ortasında Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu. Sezon sonuna kadarki süreci alışma etabı olarak değerlendiren Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezondan umudu çoktu... Sezona 3'lü savunma sistemiyle hazırlanan ancak yaz kampının ardından bir anda yeniden 4'lü savunmaya dönen Kara Kartal'da kafalar karışmıştı. Transfer planlaması da aniden değişen Beşiktaş her şeye rağmen sezona iyi başlamıştı.

Süper başladı, kötü bitirdi

İlk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar daha sonra düşüşe geçmişti. Art arda alınan Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor ile Fenerbahçe beraberlikleri eleştirileri artırmış, oynanan oyun da tepki çekmişti. Bu periyodun ardından çıkılan 3 maçta da sadece 1 kez kazanılınca Ismael'le yollar ayrılmıştı.





Somut adımlar atılacak

Fransız hocanın gönderileceği kesinleşince takımın başına geçecek en kuvvetli aday Şenol Güneş'ti. 2016 ve 2017 yıllarında art arda Kara Kartal'ı şampiyonluğa ulaştıran, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruplardan çıkaran kurt hoca ile yeniden anlaşan Siyah-Beyazlılar'da camia yeniden zafer havasına girdi. Ümraniye galibiyetiyle Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayan Güneş, 2-1'lik Galatasaray yenilgisiyle karşılaşmıştı. Dünya Kupası arasında takımı adeta sezon başı kampında gibi hazırlayacak olan deneyimli çalıştırıcı devre arası transferi için de daha somut adımlar atacak.

Devam etmek istemediğini bildirdi

Şimdiden eksikler ve liste belirlenirken, Şenol Güneş'in sezonun ikinci devresinde kadrosunda düşünmediği isimler netleşmeye başladı. Sezon başında ismi listeye yazılmayan Utku Yuvakuran ile Tyler Boyd'un biletini kesen tecrübeli teknik adam, kadro içinden de Francisco Montero, Welinton ve Arthur Masuaku'yla devam etmek istemediğini yönetime bildirdi.





Vasatı aşamadı

Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin kaleci rotasyonunda Utku Yuvakuran'a yer olmadığını düşünen başarılı çalıştırıcı, Tyler Boyd'dan da fiziksel eksikliği nedeniyle artık verim alamayacağını düşünüyor. Francisco Montero'nun takıma katıldığı günden bu yana vasatı aşamaması, Welinton'un da formayı kaybetmesi sonrasında iki stoperle de devam etmek istemeyen Güneş en kritik kararı Masuaku'da verdi.

Kulüp bulmasını istediler

Sezon başında büyük umutlarla İngiltere Premier L,ig ekibi West Ham United'dan kiralanan Kongolu oyuncu için sözleşmesine 2.2 milyon Euro'luk opsiyon koyduran Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun ilk etaptaki performansından da memnundu. Ancak Ismael'le son haftalarda düşüşe geçen 29 yaşındaki futbolcu, Güneş'in gelmesiyle Umut Meraş'ın da arkasına düştü. Şenol Güneş yabancı sınırını ve maliyeti de düşünerek Masuaku'nun kulüp bulmasını istedi.

Şampiyonluğu istiyor

Transfer için de düğmeye basan Güneş listesini oluşturmaya start verirken, bu konuda şimdiden yönetimle görüşmelere başladı. Dünya Kupası arasına 8. sırada girmesine rağmen lider Fenerbahçe'yle arasında 7 puan fark olan Siyah-Beyazlılar'da teknik patron Güneş doğru hamlelerle ligin ikinci yarısında bambaşka bir Kara Kartal izleteceğinden emin.

Atalay Özçelikli



