2022 Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş , transfer adına da girişimlerini sürdürüyor. Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılarda bir isim gündemden düşmüyor. Güneş'in o ismin transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtilmekte.

Kara Kartal salonda çalıştı

Siyah-Beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına dün sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti. Çalışma 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılarının yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk grupta yer alan oyuncular; bacak kuvveti, denge ve esneklik çalışmaları yaparken, ikinci grupta yer alanlar, üst bölge kuvvet çalışmaları ve stretching çalışması gerçekleştirdi.

‘Yere düşen yuvarlanıyor!’

Kartal’ın İngiliz hücumcusu Nathan Redmond, dün Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampın yıldızları arasında yer alan Redmond, “Oyun hızı anlamında Türkiye, İngiltere’ye göre daha yavaş gidiyor. Mesela hocamızın da bize tekrarladığı bir konu var; 'Hakemlerle diyaloğa girmeyin' diyor. İngiltere’de hakemle daha fazla temas edebiliyorsun. Burada bir yanlış karardan sonra oyuna dönmek uzun sürüyor. Bir faul oluyor, yere düşen futbolcu birkaç tur yerde yuvarlanıyor. Bunu kabullenmek bana zor geliyor!” dedi.

'Daha değerli hissediyorum'

Kartal’ın genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha, “Şenol Güneş geldikten sonra kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Hocamın güvenini boşa çıkarmayarak, elimden geleni yapacağım” dedi.

Beşiktaş’ın sezon başında Sivasspor’dan kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, Tivibuspor’a açıklamalarda bulundu. Antalya kampında Metin Pekgüven’e konuşan Kesgin, “Beşiktaş’ta oynamak herkesin hayalidir. Bu hayalim gerçekleşti, burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kara Kartal’da yaşanan teknik direktör değişiminin kendisine olumlu şekilde yansıdığını dile getiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Şenol Güneş geldikten sonra kendimi daha değerli hissetmeye başladım. Hocamın güvenini boşa çıkarmayarak, elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, bu sezon Siyah- Beyazlı formayı 1 lig ve bir de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 2 kez giydi.

‘Caner Erkin söz konusu değil!’

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Kazancı, “Masuaku, Trabzonspor maçında yaptığı bireysel hatadan dolayı eleştiriliyor ama kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyoruz. Caner Erkin’in transferiyle ilgili bir durum şu anda söz konusu değil” ifadelerini kullanarak, bu tarz haberleri net şekilde yalanladı.

Beşiktaş istemedi Bayern’e gidiyor

Bir dönem Beşiktaş’ın da ilgilendiği fakat yerine Karius’u tercih ettiği; 2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’nın tarihi başarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Dominik Livakovic’e Bayern Münih talip oldu.

Sky Sports’ta yer alan habere göre; sezonu kapatan Manuel Neuer’in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic’i transfer etmek için harekete geçti. Bundesliga devinin, Dominik Livakovic’in menajeriyle iletişime geçtiği kaydedildi.





Laidouni için 2 rakip var

Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Ferencvaros forması giyen başarılı orta saha Aissa Laidouni’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Kartal’ın bu transferde iki rakibi var. 25 yaşındaki ön libero, yaşı ilerleyen Atiba Hutchinson ve Josef de Souza’nın boşluğunu kapatması için düşünülüyor.

4 milyon Euro değer biçilen Tunuslu futbolcunun transferinde Beşiktaş’a Avrupa’dan da rakipler çıktı. Laidouni’yi Almanya’dan Wolsburg, İskoçya’dan ise Celtic transfer etmek istiyor.

Güneş'in Onur ısrarı

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor’un A Milli sağ beki Onur Bulut için ısrarcı... Valentin Rosier’le rekabet edebilecek potansiyelde olması sebebiyle Onur konusunda yönetimden özel istekte bulunan Güneş, yönetimin atacağı adımları bekliyor.

Öte yandan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur’la ilgili ortaya atılan sözleşme uzattı haberlerine dün oyuncunun menajerinden yalanlama geldi. Menajerlik şirketinin açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü’nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.