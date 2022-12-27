Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde dün gündüz maçında Gaziantep FK’ya konuk olan Beşiktaş , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Joao Figueiredo’nun sayısına Wout Weghorst’la karşılık veren Kara Kartal, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.





1 puanla yetindi

Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe ’nin Trabzonspor ’a kaybettiği haftada zirve yarışına güçlü bir şekilde geri dönmek için Erol Bulut ve öğrencilerinin karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Gaziantep karşısında 1 puanla yetinmek durumunda kaldı ve önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Hücum üretkenliği...

Siyah-Beyazlılar’ın önceki gün Gaziantep’le oynadığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş’in orta sahada Necip Uysal-Atiba Hutchinson ikilisini denemesi, takımın hücum üretkenliğini olumsuz ölçüde etkilemişti. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor’la perşembe günü oynayacakları karşılaşmada orta sahadaki planını değiştirecek.

Orta saha ikilisi değişiyor

Başarılı hoca; Necip ve Atiba ikilisini kulübeye çekecek. Bu ikilinin yerine sakatlığını tamamen atlatan Josef de Souza ve Salih Uçan’ın görev yapması bekleniyor. Öte yandan sol bekte de Umut Meraş’ın yerine Masuaku’nun forma giymesi planlanıyor. Hücum hattında da Kevin N’Koudou’nun formasını Nathan Redmond’a kaybedeceği düşünülüyor.





Atiba kararını verdi!

Kanada formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson, 39 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba, kararını verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibindeyardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.

Masuaku'nun şansı arttı

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep’le1-1 beraberekaldı. Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Antep deplasmanında kayıp yaşayan Beşiktaş’ta takımın performansı hayal kırıklığı yarattı. Gole kadar isabetli şutu olmayan SiyahBeyazlılar’da 67’de oyuna giren Masuaku, Kartal’ı da ipten alan isim oldu. Soldan çıkardığı ortayla Weghorst’a asist yapan Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi. Devrearasında yolların ayrılması beklenen Kongolu futbolcunun takımda kalma şansı arttı.

Tayfur hazır bekliyor

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli ismi Tayfur Bingöl, Antalya kampı sonrasında forma rekabetinde Valentin Rosier’in gerisine düşmüştü. Fransız sağ bekin Gaziantep FK karşısında ortaya joyduğu futbolun beklentilerin altında kalması sonrasında Tayfur’a şans doğdu. Gaziantep mücadelesini başladığı gibi kulübedetamamlayan Tayfur, Adana Demirspor maçında görev almak istiyor.

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