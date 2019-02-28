Derbi beraberliğiyle şampiyonluk yarışının iyice uzağına düşen Beşiktaş’ta bulutlu hava bir türlü yerini Güneş’li günlere bırakmıyor. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Teknik Direktör Şenol Güneş’i eleştiren bir sosyal medya mesajını beğenmesi, Güneş’e yönelik ‘İstifa’ baskılarının artması hocanın huzurunu da iyice bozdu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, “Nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim” açıklamasıyla kimleri hedeflediği de merak konusuydu.

EN BÜYÜK DESTEK KAVALCI’DAN

Camia içinden edindiğimiz bilgi doğrultusunda Güneş, ‘Kaos oluşturma amaçlı çevreler’in sadece dışarıda değil, yönetim içinde de bulunduğunu ima etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Şenol Güneş’e karşı tavrını net bir şekilde gösterirken, onunla birlikte 3 üst düzey yöneticinin daha tecrübeli teknik adamı istemediği belirtiliyor. Eski yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi’nin ayrılmasından sonra Şenol Güneş’in, Ümraniye’de çalıştığı yönetim ekibiyle de pek uzlaşamadığı iddia ediliyor. Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Kavalcı ise Güneş’in şu andaki en büyük destekçisi.

SONUÇLAR ŞEKİLLENDİRECEK!..

Güneş’e karşı olan yöneticiler, sezon sonunu beklemeden yolların ayrılmasını ve yeni gelecek ekibin erkenden işe koyulması için bastırıyor. Beşiktaş’ta bundan sonra yaşanan gelişmelerin saha sonuçlarına göre şekillenmesi büyük olasılık. Güneş eğer sahada başarılı sonuçlar alırsa, muhalif yöneticilerin sesini büyük ölçüde kısmış olacak. Aksi halde elleri güçlenecek olan bu grup, Şenol Güneş’in sezon bitmeden Beşiktaş’la yollarının ayrılması için çabalarını yoğunlaştıracak.

Kaynak: Akşam