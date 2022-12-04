Beşiktaş , Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası arasından sonra zirve adına çıkışa geçmek istiyor. Bu doğrultuda Şenol Güneş, yakından ilgilenip formlarını yükseltmeyi planladığı 4 oyuncusunu belirledi.

Ersin Destanoğlu geriye gidiyor!

Sezonun başlaması sonrasında 2026’ya kadar kontratı uzatılan Ersin Destanoğlu, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında formasını Mert Günok’a kaptıran Ersin, önceki gün Karagümrük’le oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giydi.









Mücadelenin 33. dakikasında Colin Kazım’ın yaptığı vuruşu üzerine doğru gelmesine rağmen kurtaramayan genç kaleci, yine bekleneni veremedi. Ersin’in form grafiğinin geriye doğru gitmesi, taraftarı endişelendirdi.

Yeni prens Kerem Atakan

Kara Kartal’a Sivasspor’dan transfer edilen Kerem Atakan’ın yükselen performansı dikkat çekiyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atan Kerem, Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Siyah- Beyazlılar’ın beraberlik golünü atmasının yanı sıra oynadığı futbolla da beğeni toplayan Kerem, teknik direktör Şenol Güneş’in orta sahadaki yeni prensi oldu!

Montero’nun mutlu günü

Beşiktaş’ın savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez’in bebeği dünyaya geldi.

Montero çifti bebeklerine Fabio ismini verdi. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Francisco Montero’nun eşi Marta Bermudez, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Montero çifti, bebeklerine Fabio ismini verdi. Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Fabio bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.”

Güneş'in kare ası!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek kampta özel program uygulayacağı 4 futbolcuyu seçti. Güneş; Rosier, Josef, Dele Alli ve Muleka’yla yakından ilgilenip bu isimlerin formunu maksimuma çıkarmayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 13 maç sonunda 22 puan toplayarak lider Fenerbahçe ’nin 7 puan gerisinde Dünya Kupası arasına giren Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, devreye giriyor... Valerien Ismael’in kötü gidişatı engelleyememesi sonrasında takımın başına getirilen başarılı hoca, İstanbul’daki hazırlıkları tamamladı. Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak kampta performanslarından memnun olmadığı 4 isimle yakından ilgilenecek.

Takımın her bölgesinde gelişim kaydetmeyi planlayan tecrübeli hoca, ilk dokunuşu Valentin Rosier’e yapacak. Rachid Ghezzal’ın sakatlanması sonrasında performansında düşüş yaşayan Fransız sağ bek, sağ koridor için yeni partneri Cenk Tosun’la beraber çalışacak.

Josef de Souza’nın sezon başındaki ameliyatı sebebiyle kondisyon eksiği yaşadığını gözlemleyen Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuya ekstra idmanlarla eski formunu geri kazandırmayı amaçlıyor.

Limitleri zorlayacak

Hazırlık maçlarında daha etkin görüntü sergileyen Dele Alli’ye de yoğun antrenman programı uygulayacak olan Güneş, saha içinde İngiliz futbolcunun tüm limitlerini zorlayacak.

Jackson Muleka’nın içine kapanık bir oyuncu olduğunu gözlemleyen Güneş, hem ekstra idmanlarla oyuncusunu güçlendirecek hem de bire bir yapacağı görüşmelerle Muleka’nın kabuğunu kırarak iletişime daha açık olmasını sağlayacak.

Güneş, bu dörtlünün performansını üst seviyeye çıkararak Antalya kampı sonrası takımın da gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

Gökmen Özcan

Şenol Güneş ile Özel Röportaj