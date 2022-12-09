Beşiktaş 'ta 2. dönemini yaşayan Şenol Güneş, sistemini takıma aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası için verilen arada yoğun bir şekilde antrenmanlar sürdüren ve Antalya'da kamp dönemi geçiren Kartal'da, futbolcuları tek tek analiz eden Güneş ve ekibi, eksiklikleri tespit ederek o konu üzerine gitmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde antrenman sonrasında düzenlediği basın toplantısında Güneş, takımda bazı eksiklikler gördüğünü ve bunların üzerine gitmeye başladıklarını ve olumlu bir ilerleme kaydettiklerini dile getirmişti.

Şu an için takımdan herhangi birinin gitmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Güneş, devre arasında ayrılıkların yaşanabileceğini ve transfer yapabileceklerinin de sinyallerini vermişti.





TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Valerien Ismael döneminde fazla şans bulamayan Cenk Tosun’un adeta üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcı, yeteneklerine ve fizik gücüne çok güvendiği Cenk’ten önümüzdeki dönemde en yüksek seviyede verim almayı hedefliyor.

Milliyet'te yer alan haberde, golcü oyuncuyu sürekli ilk 11’de kullanmak isteyen Şenol Güneş, Cenk’in kanatlarda yeterince etkili olamaması yüzünden sistem değişikliğine giderek çift forvete dönmeyi planlıyor. Buna göre Beşiktaş, Dünya Kupası’ndan sonra büyük olasılıkla iki santrforla oynayacak. Cenk Tosun ve Wout Weghorst en uçtaki ikili olarak Beşiktaş’ın gol yükünü omuzlayacak.





Teknik patron Şenol Güneş, Antalya kampında ve kalan hazırlık maçlarında sistem arayışını sürdürecek. Siyah-beyazlı takımın sistemi 4-4-2, 3-5-2 veya 3-4-1-2 olacak. Şimdiye kadar 4-2-3-1 sistemini tercih eden Güneş çift forvetli tüm dizilişlere sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı hoca, elindeki kadronun form durumu ve rakiplere göre bu sistemleri uygulatacak. Sakatlık ve ceza durumları dışında Cenk Tosun ve Weghorts sürekli 11’de yer alacak.

Şenol Güneş, Jackson Muleka’yı da beğeniyor. Deneyimli hoca, Muleka’yı kanatlardan çok santrfor pozisyonunda kullanmayı düşünüyor.