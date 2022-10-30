Beşiktaş , Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor’u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ta taraftar da Şenol Güneş’in imzası sonrası büyük bir heyecanla Ümraniyespor maçını bekliyor.

Kara Kartal’da hazırlıklar tamam

Ligde bugün gündüz maçında Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Takım, sonrasında kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Ghezzal dışında eksik yok

Beşiktaş’ta sakatlığı henüz geçmeyen Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen, ancak bu maçta yeniden sakatlanan Ghezzal’ın, Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor. 2 haftadır sakat olan Saiss ve Emrecan ise dün itibarıyla takım çalışmasına dahil oldular.

Derbi öncesi sarı alarm!

Beşiktaş’ta Ümraniyespor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier bugün sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Teknik ekibin bu konuda 2 oyuncuya uyarılarda bulunduğu ve kart görecek hareketlerden kaçınmalarını istediği belirtildi.

İç sahada işler değişiyor!

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak kazanamayan Beşiktaş, iç sahada daha uzun son galibiyet hasretini Mart-Mayıs 2006 arasında kulüp tarihindeki iki Fransız teknik direktörden ilki olan Jean Tigana yönetiminde 4 karşılaşmada yaşamıştı. Kartal, Şenol Güneş yönetiminde bugün kazanıp kötü gidişi noktalamak istiyor.

Vodafone Park kapalı gişe

Kara Kartal’ın bugün Ümraniyespor’u saat 17.00’de ağırlayacağı maç, kapalı gişe oynanacak. Şenol Güneş’in imzası sonrası tüm biletleri tüketen taraftarlar, 42 bin kişilik koroyla tecrübeli teknik adama, ‘Hoş geldin’ diyecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında evinde Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Valerien Ismael sonrasında Siyah-Beyazlılar ilk maçına Şenol Güneş yönetiminde çıkacak. Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniyespor maçını kazanmak isteyen Beşiktaş’ta yönetim taraftarların karşılaşmaya gösterdiği ilgi için memnun. Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayacak maç kapalı gişe olacak. Beşiktaş taraftarları maç öncesi Şenol Güneş’i tribüne davet edecek. Ayrıca Beşiktaş taraftarlarının Şenol Güneş için pankart hazırlığında olduğu öğrenildi.

3,5 yıl sonra geliyor

Vodafone Park’ta 24 Mayıs 2019’da oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş’a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Dolmabahçe’de oynanacak bir maçla Siyah- Beyazlı taraftarlarla buluşacak. 2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş’ı çalıştıran Güneş, 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final gibi başarıların ardından kulüpten ayrılmıştı. Güneş’in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan Siyah-Beyazlı taraftarlar, bütün biletleri bitirdi ve bugün Vodafone Park Stadı’nı tamamen dolduracak.

Güneş’le yeni sayfa

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanırken takımdaki son durumu muhabirimiz Orhan Yıldırım aktardı. İşte karşılaşma öncesinde Orhan Yıldırım’ın değerlendirmeleri:

“Siyah-Beyazlılar’ın bugün Vodafone Park’ta yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde oynayacağı Ümraniye maçı, yeni sayfa açıp tarih yazmaya aday. Ligde kalmaya çalışan rakip önünde üç puandan başka bir sonuç kimsenin aklından dahi geçmiyor!“

“Taraftarın isteği oldu. Yönetim tribünlerin talebine seyirci kalmadı. Valerien Ismael’i gönderip, Şenol Güneş’i geri getirdi. Camiada, “Gelen gideni aratmasın’ diyenler de hiç yabana atılacak gibi değil. Ancak salt çoğunluk Güneş’in başarılara doğru yolculuk yapacağına inanıyor. Böyle bir atmosferde başlayacak olan Ümraniye maçı, yeni sayfa açıp tarih yazmaya aday. Ligde kalmaya çalışan rakip önünde üç puandan başka bir sonuç kimsenin aklından dahi geçmiyor.

Ghezzal aranıyor!

Atiba bir türlü fiziki gücüne kavuşamadı. Birçok oyuncu sakatlıklar yüzünden gidip geldi. Ghezzal’ın durumu farklı. Cezayirli’nin yokluğu sıkıntı oldu hep. Yeni teknik ekip buna çare arıyor. Dele Alli’nin yeri değişmez. Fakat İngiltere’de merkezde oynayıp burada kanatlara çekilen Redmond’u farklı bölgede görürsek şaşırmayalım. Ayrıca Güneş’in, Cenk Tosun sevgisini bilmeyen yok. Güneş, gelir gelmez; 4-1-4-1 ve 4-1-3-2 sistemlerini denedi. İç sahada çift forvetli sistem öne çıkacak. Deplasmanda ise orta alan kalabalık tutulup tek forvet oynatılacak izlenimleri öne çıkıyor.

Hafife alırsa...

Kartal, ligin dibine demir atan rakibini hafife alırsa hiç ummadığı skor ile hayal kırıklığı yaşar. Ne olursa olsun, hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Defans önde kurulup alan savunması yapılacak. Tamamen hücum futboluna yatay geçiş var. Bu durumda sadece Weghorst değil, önde oynayan tam oyuncular pozisyon bulacaklar. Bu da; çok gol ve net skor demek.

Fiziki eksiklik sıkıntısı

Beşiktaş, yüksek tempoda ve mücadele içinde oynamaya çalıştığı maçlarda, 60 dakikanın üstüne hiç çıkamadı. Bu handikap yüzünden oyunun son bölümlerinde çok puanlar bıraktı. Farklı öne geçse dahi fiziki eksiklik rakibe destek oldu. Bu durum, bugünden yarına değişebilecek konu değil. Tek çıkış yolu, sahada görev yapacak isimlerin, enerjilerini maçın belli bölümüne değil, geneline yayması. Sonuç olarak, bir anlamda sevenlerin yeniden kavuştuğu maçın ilk yarısı gün ışığında, diğer yarısı gece oynanacak. Kenardaki Güneş’in yaratması muhtemel sinerji ve hava, tribün atmosferi ile skora yansır ise gün ışığı maç sonuna kadar karanlığa gömülmez.”

Cenk Tosun 11’e geçiyor

11’e geçiyor Sezon başında Beşiktaş’a dönen ve Siyah-Beyazlılar’daki üçüncü dönemini yaşayan Cenk Tosun, Şenol Güneş’in göreve getirilmesine en çok sevinen isimlerden biri oldu. Golcü futbolcu Cenk Tosun, önceki günkü imza sonrası antrenmandan Şenol Güneş ile olan bir fotoğraf karesini paylaşarak karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tosun, Valerien Ismael döneminde ilk etapta pek şans bulamamıştı. Trabzonspor maçında beraberlik golünü atan Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile rekabete girecek. Cenk’in bugünkü karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.