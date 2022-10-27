Beşiktaş 'ta Valerien Ismael dönemi 7 ay sonra resmen sona erdi. Siyah-Beyazlılar Şenol Güneş ile anlaşırken taraftardan da bir hamle geldi.

Siyah-Beyazlılar'da 7 aylık Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi. Fransız çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerin ardından fesih belgesi imzalandı. Beşiktaş’ın yıllık ücreti 1.2 milyon euro olan Ismael’e 450 bin euro fesih tazminatı ödeyeceği ifade edildi.









KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

1.72 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Siyah-beyazlı ekibin başında 18 maça çıkan Valerien Ismael bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.









ANTRENMANDA YER ALMADI

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Valerien Ismael, siyah-beyazlıların dün akşamki antrenmanında yer almadı. Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, akşam idmanını Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşti. Beşiktaş U19 Takım antrenörü Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın akşam idmanında takımın başında yer aldı.

İKİNCİ KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

YARDIMCISI EREN ŞAFAK

Deneyimli teknik adamın yardımcılığını Eren Şafak yapacak. 39 yaşındaki teknik adam, 2015-17 yılları siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 87 maça çıktı. Beşiktaş 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste mutlu sona ulaştı. Şafak ayrıca A Milli Takım 'da Şenol Güneş döneminde 2019-21 yılları arasında analiz sorumlusu görevini üstlendi. Genç antrenör son olarak kısa dönem TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u çalıştırdı. Güneş ve Şafak'ın yolları yine Beşiktaş'ta kesişti.

TARAFTARDAN BÜYÜK HAMLE

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Vodafone Park’ta HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri dün satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar pazar günü oynanacak olan Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti. Karşılaşmanın bütün biletlerinin tükenmesiyle çoğu taraftar bilet alamadığı için üzüntüsünü sosyal medyada belirtti.

BİLET FİYATLARI

Loca 162 : 4.000TL

VIP 100 : 2.350TL

VIP 101 – 126 : 1.950TL

1. Kategori 790TL

2. Kategori 720TL

3. Kategori 580TL

4. Kategori 510TL

5. Kategori 470TL

Kapalı Üst 430TL

6. Kategori 380TL

7. Kategori 190TL

8. Kategori 180TL







