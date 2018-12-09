Beşiktaş'ta Şenol Güneş hedefini belirledi
Beşiktaş, Alanya beraberliği sonrasında Vodafone Park’ta 4 gün içerisinde 2 önemli maça çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki geleceklerini belirleyecek Malmö ile ligde oynayacakları Trabzonspor mücadelelerinden zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Alanyaspor beraberliği sonrasında Siyah-Beyazlılar’da gözler, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Malmö’yle oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Kartal, 5 maç sonunda 7 puanla ikinci sırada bulunduğu I Grubu’ndan üst tura çıkmak için rakibi karşısında istediği sonucu almaya çalışacak. Beşiktaş, bu mücadeleden galip gelir ya da berabere kalırsa üst tura adını yazdıracak. Bu karşılaşma öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yapan teknik direktör Şenol Güneş, Malmö maçıyla birlikte haftaya pazar günü Trabzonspor’la oynayacakları karşılaşmayı da düşünüyor... Tecrübeli çalıştırıcının, 4 günde çıkacakları 2 karşılaşmadan da zaferle ayrılıp; Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray galibiyetleri sonrasında Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle noktaladıkları kazanma serisini yeniden oluşturmayı planladığı öğrenildi.
Hedefi belirledi...
Dünkü idman öncesinde bu düşüncelerini öğrencileriyle paylaşan teknik direktör Şenol Güneş’in, sıkışık fikstüre rağmen 4 gündeki 2 karşılaşmadan zaferle ayrılabilecek güçte olduklarını söylediği öğrenildi.
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