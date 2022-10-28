Valerien Ismael’le yolları ayıran Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulübün Şenol Güneş'i seçmesinin altındaki neden belli oldu.

ISMAEL'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş, Valerien Ismael’le resmen yollarını ayırdı. Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefindeki Fransız teknik adamın biletini kesen siyah-beyazlı yönetim dün Ismael’in sezon sonu bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı. Yıllık ücreti 1,2 milyon euro olan deneyimli teknik adama 400 bin euro (7,5 milyon lira) fesih tazminatı ödenecek.





1.5 YILLIK ANLAŞMA

Başkan Ahmet Nur Çebi dün sabah saatlerinde Güneş’le yeniden bir araya geldi ve 1,5 yıllık sözleşme için her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ta teknik patron Şenol Güneş için bugün imza töreni düzenlenecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşecek tören 11.00’de başlayacak. Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de yer alacağı buluşmada kendisini 1,5 yıllığına siyah-beyazlı kulübe bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. Şenol Güneş törende basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak. Kartal’daki ikinci dönemine ilişkin hedeflerini paylaşacak olan deneyimli teknik adam daha sonra takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.









KAZANCI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile de bir araya geldi. Çebi, Kazancı’nın daha önce olduğu gibi kendisine bağlı olarak görevine devam edeceğini bildirdi. Şenol Güneş’in teknik direktörlük koltuğuna oturması nedeniyle istifa edebileceği ileri sürülen Kazancı’nın, Başkan Çebi ile yaptığı görüşmeden sonra görevde kalmaya karar verdiği belirtildi.

EN BÜYÜK ETKEN TECRÜBE

Siyah-beyazlı yönetim kurulu, Şenol Güneş’i oy birliğiyle göreve getirdi. Başkan Çebi ve yöneticiler önceki akşam yapılan kritik oylamada Güneş için fikir birliğine vardı.

Siyah-beyazlıların, Valerien Ismael’den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Şenol Güneş’e teslim etmesinin birçok geçerli sebebi bulunuyor. Başkan Çebi ve yöneticiler en başta Güneş’in tecrübesiyle kısa zamanda takımı ayağa kaldırarak camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokacağına inanıyor.

Beşiktaş’ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında lig şampiyonluğuna taşıyan Şenol Güneş, Avrupa’da da tarihi başarılara imza attı. Kartal, Şampiyonlar Ligi’nde 2017-18 sezonunda 14 puanla grubunu namağlup lider bitirirken takımın başında yine Güneş vardı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş’a 2016-17 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynattı. Lyon’a penaltılarla kaybeden Kartal yarı finalin kapısından dönmüştü. Siyah-beyazlı yönetimin, Şenol Güneş’i tercih etmesindeki bir diğer önemli faktör, taraftarların tıpkı Sergen Yalçın gibi Güneş’i takımın başında görmeyi çok istemeleri oldu. Güneş’in oynattığı hücum futbolunun Beşiktaş’ın vizyonu ve hedefleriyle örtüştüğüne inanan siyah-beyazlılar, kulübün kapılarını başarılı teknik adamı yeniden açtı.









YARDIMCISI EREN ŞAFAK OLACAK

Deneyimli teknik adamın yardımcılığına ise Eren Şafak’ın getirileceği öğrenildi. Beşiktaş’ı 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyon yapan Şenol Güneş yarın ilk antrenmanına çıkacak. Güneş pazar günü Ümraniyespor’la oynanacak maçta da takımın başında yer alacak.

GUTI'DEN GÜNEŞ MESAJI

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen kapanırken, ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş paylaşımı yaptı.

İspanyol teknik adam paylaşımında "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadelerini kullandı. İspanyol efsanesi, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamın yardımcılığını yapmıştı.





SERDAR TOPRAKTEPE YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI

Beşiktaş, Süper Lig 'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



