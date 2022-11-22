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Beşiktaş'ta Şenol Güneş 5 isimle özel görüşecek

Beşiktaş'ta takımın en çok süre alan isimlerinden olan futbolcularında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Siyah beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, sezon başında formda olan ancak sonra düşüş yaşayan futbolcuları yakın takibe aldı. Tecrübeli çalıştırıcı bu isimleri yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

22 Kasım 2022, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş 5 isimle özel görüşecek

Kartal’da Dünya Kupası nedeniyle oyunculara verilen 10 günlük izin perşembe akşamı sona erecek. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına başlayacak.

DÜŞÜŞ YAŞAYAN İSİMLER

Beşiktaş , Süper Lig ’in yeniden start alacağı 25 Aralık tarihine kadar sıkı bir hazırlık dönemi geçirecek. Şenol Güneş bu süreçte bazı futbolcularla özel olarak ilgilenecek. Sezona formda bir başlangıç yapan Ersin, Rosier, Masuaku, Muleka ve Dele Alli ilerleyen haftalarda hızla düşüşe geçti.

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JOSEF'E FARKLI FORMÜL

Bu isimler hazırlık sürecinde Güneş’in yakın takibinde olacak. Deneyimli hoca, takım için büyük önem taşıyan oyuncuları ayağa kaldırmak için özel çaba harcayacak. Beşiktaş’ta kaptan Josef de Souza da son dönemde performansı düşen isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray derbisinde sakatlanan ve dizinde sıvı birikmesi belirlenen Brezilyalı oyuncunun bir süre bireysel çalışmalar yapması ardından da takıma katılması bekleniyor. (Skorer)

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