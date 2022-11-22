Kartal’da Dünya Kupası nedeniyle oyunculara verilen 10 günlük izin perşembe akşamı sona erecek. Siyah-beyazlı takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına başlayacak.

DÜŞÜŞ YAŞAYAN İSİMLER

Beşiktaş , Süper Lig ’in yeniden start alacağı 25 Aralık tarihine kadar sıkı bir hazırlık dönemi geçirecek. Şenol Güneş bu süreçte bazı futbolcularla özel olarak ilgilenecek. Sezona formda bir başlangıç yapan Ersin, Rosier, Masuaku, Muleka ve Dele Alli ilerleyen haftalarda hızla düşüşe geçti.





JOSEF'E FARKLI FORMÜL

Bu isimler hazırlık sürecinde Güneş’in yakın takibinde olacak. Deneyimli hoca, takım için büyük önem taşıyan oyuncuları ayağa kaldırmak için özel çaba harcayacak. Beşiktaş’ta kaptan Josef de Souza da son dönemde performansı düşen isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray derbisinde sakatlanan ve dizinde sıvı birikmesi belirlenen Brezilyalı oyuncunun bir süre bireysel çalışmalar yapması ardından da takıma katılması bekleniyor. (Skorer)



