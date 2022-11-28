Beşiktaş 'ta Dünya Kupası arası Şenol Güneş için yaz kamp niteliğinde geçiyor. Tecrübeli teknik adam hem Katar'a giden futbolcularının takibini yaparken hem de eldeki futbolculara kendi sistemini aktarmaya çalışıyor.

Valerien Ismael'in görevden alınması sonrasında takımın başına getirilen 70 yaşındaki çalıştırıcı, devre arasında takıma takviye yapmak isterken, sezon başında transfer edilen yıldızlarla da bir taktik oluşturmak ve onları kazanmak için elinden geleni yapıyor.





DEVRE ARASINDA TAKVİYE

Beşiktaş'ın hocası ocak ayında kadroya yeni isimlerin katılması doğrultusunda yönetime rapor verdi. Bu rapor doğrultusunda bir hücum bölgesine bir stopere bir de sağ beke yeni oyuncu kazandırılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı planlar neticesinde oluşturduğu listeyi başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya sundu.

Listenin bir numarası olarak Hakim Ziyech ismi öne çıkıyor. Savunma için hedefte büyüklerin transfer gözdesi olan Adana Demir forması giyen Samet Akaydın var. Son olarak da yine büyük takımların transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Onur Bulut. Yönetim bu transferleri devre arasında bitirmek için çalışmalarına başladı.

SON MAÇ GİRESUNSPOR'LA

Beşiktaş'ın 18 Aralık'ta başlayacağı açıklanan Antalya kampı 2 gün öne çekildi. İstanbulspor ve Karagümrük'le oynayacağı hazırlık maçlarının ardından Antalya'da Charleroi ve Westerlo ile karşılaşacak olan Kartal'ın Lazio ile yaptığı görüşmeler ise olumlu sonuçlanmadı. Bu nedenle son maç için Giresunspor'la anlaşıldı. Beşiktaş, 15 Aralık'ta yeşil-beyazlılarla oynayacak.





JOSEF DE SOUZA SIFIRDAN BAŞLIYOR!

Beşiktaş'ta hem geçirdiği sakatlık hem de Ankaragücü maçında yaşananların ardından mental olarak düşen ve beklentilerin uzağında kalan Josef de Souza, tekrar eski günlerine dönmek için Dünya Kupası arasını fırsata çevirmek amacında.

Sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayı hedefleyen 33 yaşındaki futbolcu, performansını yükseltmek için antrenmanlarda sezona adeta yeni başlangıç yapmışçasına istekli ve arzulu bir şekilde çalışıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ PLANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yüksek tempoda pas yapan, dikine oynayan, geçiş hücumu ile seti birlikte icra edebilecek takım oluşturmayı planlıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli hoca, taktik antrenman ve hazırlık maçlarında bu doğrultuda 4-3-3 dizilişinin yanı sıra 4-4-2 ve 4-1-4-1'i deneyecek. Orta saha kurgusunda Dele Alli ile Gedson'u birlikte oynatmak isteyen Güneş, Cenk Tosun'u da mümkün olduğu kadarıyla ceza sahası içerisinde kullanmak amacıyla ileri ucu çift forvet düşünüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının Dele Alli başta olmak üzere Redmond ve Muleka gibi oyunculara tanıyacağı şanslar resmi maçlara dönüşte bu isimlerin takımdaki durumlarını da belirleyecek. Hazırlık karşılaşmalarında yapacağı denemelerin takım savunmasına etkisini de görmeyi hedefleyen Şenol Güneş, özellikle beklerin performansını artırmasını bekliyor.



