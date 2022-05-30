Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Ahmet Nur Çebi 2777 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ahmet Nur Çebi'ye karşı seçimi kaybeden aday Fuat Çimen'den sitem geldi.

Fuat Çimen'in paylaşımı şu şekilde;

Boş oy atmak çok katılmasam da elbette demokratik bir seçenek. Boş oy atanların bir bölümü “Hür irade ile boş oy verenler için” Mevcut Başkana hiç güvenmediği, bizden emin olmadığı için boş oy attılar. Haklılar!

Diğer bölümü aslında biz 22 yıldır Beşiktaşı batıran sistemden memnunuz,kurtulmakta istemiyoruz ama sistemin başkan olup yeniden aday olandan memnun değiliz, Beşiktaş biraz daha uçuruma sürüklensin ve kaos devam etsin diye boş oy attı.

Bu Beşiktaşa büyük haksızlık!