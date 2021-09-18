Kara Kartal’da geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida’nın sakatlığı henüz geçmemişken savunmadan bir kötü haber de Welinton’dan gelmişti. Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’la oynanan mücadelede sol dizine darbe alan Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida ve Welinton’un yokluğunda stoper ikilisini Montero- Necip’ten oluşturacak.

Daha önce stoper oynadı

Welinton ve Vida’nın sakatlığı sonrasında savunma hattındaki hamle gücü kalmayan Sergen Yalçın, Montero ve Necip’in yedeği olarak ise Mehmet Topal’ı düşünüyor. Daha önce A Milli Takım ve Fenerbahçe ’de de bu bölgede oynayan Topal’ın, ihtiyaç olması halinde geri hatta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan bu akşam defans hattının diğer oyuncuları ise sağ bekte Rosier, sol bekte N’Sakala olacak. Orta sahada 6 numarada Josef’i oynatacak olan Sergen Yalçın’ın, hücum hattında Ghezzal-Pjanic- Salih ve Larin’e, santrforda da Batshuayi’e forma vermesi bekleniyor.







