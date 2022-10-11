Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta maçında pazar günü Trabzonspor ’u ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da yaşanan sakatlıklar teknik ekibin moralini bozdu. Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın Giresunspor maçında kötü zeminden dolayı sakatlanması ve Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek olmasından dolayı stoper hattındaki kurgu değişecek. Takıma transfer döneminde katılan 2 yeni sol stoperin de sakatlanmasının şokunu yaşayan teknik direktör Valerien Ismael, dev maç için hafta boyunca savunmada birçok oyuncuyu deneyecek. Takımda tek kalan sol stoper Javi Montero’yu Trabzonspor karşısında görevlendirmesi beklenen Ismael, sağ stoperde ise formayı, son haftaların parlayan oyuncusu Tayyip Talha’ya verecek. Ismael’in, Saiss’in sakatlığı sonrasında savunmanın liderliğini de Talha’ya emanet edeceği bildirildi.

Gollere devam mesajı verdi

Fenerbahçe derbisindeki etkili performansının ardından Giresunspor karşısında da yüksek bir form grafiği ortaya koyan Tayyip Talha, bir de röveşeta golüyle günün adamı olmuştu. 22 yaşındaki savunmacı, maçın ardından, “ Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim” demişti.