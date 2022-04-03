Beşiktaş'ta savunmada hataya yer yok!
Kara Kartal’ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, bugün lider karşısına üçlü savunmayla çıkacakları dev maçta savunmanın lideri olacak. Başarılı oyuncu, maç boyunca rakibin formda hücumcuları karşısında sıfır hatayla oynayıp geçit vermemeyi hedefliyor.
Beşiktaş ’ın deneyimli futbolcusu Domagoj Vida, Hırvatistan-Bulgaristan maçında sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki Hırvat stoperin Süper Lig ’de oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu. İstanbul’a dönmesinin ardından MR’a giren tecrübeli stoperin testleri temiz çıktı. Kara Kartal’ın önceki gün ve dünkü idmanında yer alan Hırvat savunmacı, maça hazır durumda. Deneyimli oyuncu, üçlü savunmada takımın lider ismi olacak.
Kontratı kapabilir
Lider Trabzonspor’un formda hücumcuları karşısında 90 dakika boyunca hata yapmadan mücadele etmek zorunda olan Vida, deneyimini ortaya koyarak rakibini durdurmaya çalışacak. İdman performansıyla teknik direktör Valerien Ismael’in beğenisini kazanan yıldız futbolcu, kalan 8 haftada iyi bir görüntü ortaya koyup yeni kontratı kapmak istiyor.