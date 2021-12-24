Siyah-Beyazlı ekipte savunma ortasında görev yapan tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Önder Karaveli görev aldığı 3 maçta 3 farklı savunma kurgusuyla takımını sahaya sürdü. Kayseri karşılaşmasında Vida ile genç Serdar Saatçı oynamıştı.

Fenerbahçe derbisine Vida-Necip ikilisiyle başlayan Karaveli, Necip Uysal'ın sakatlanmasının ardından oyuna Serdar'ı almıştı. Dün akşam ise Göztepe karşısında savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı. Montero 39'da Kerim'i düşürerek penaltıya sebep oldu.

İlk isabette golü buldular

Karşılaşmaya tutuk başlayan Beşiktaş ilk isabetli şutunu 32.dakikada attı. Larin'in vuruşunda da Kartal 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın attığı gol Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon ceza sahası dışından attığı 7.gol oldu. Kartal son 7 maçının 6'sında geriye düşerken, bunların 3'ünde puan aldı.

Dolmabahçe'de Larin rüzgarı

Göztepe karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golün sahibi Larin bu sezon 6. kez fileleri havalandırmış oldu. Kanadalı oyuncu bu gollerin tamamını iç saha maçlarında ağlara gönderdi. İlk haftada 3-0 kazanılan Rize karşılaşmasında ağları havalandıran Larin 10. haftada 2-1 galip tamamlanan maçta Galatasaray filelerine de 2 gol gönderdi. 2-1 kaybedilen Trabzon mücadelesini boş geçmeyen 26 yaşındaki forvet, 4-2 kazanılan Kayseri maçında da skor katkısı sağlamıştı. Larin'in gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş 12 puan toplamış oldu.