Son olarak Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden Beşiktaş , yarın Türkiye Kupası’nda Serik Belediye ve pazar günü de Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, tüm planlarını takımının iki karşılaşmayı kayıpsız geçmesi üzerine yapıyor.

Kara Kartal sahaya indi

Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın akşam TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Serik Belediye’yle karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan çalışmada futbolcular, taktik ve kondisyon antrenmanı yaptı. Beşiktaş’ta hazırlıklar, bugün yapılacak idmanla tamamlanacak ve sonrasında takım kampa girecek.

Kupa biletlerine ilgi az...

Beşiktaş’ın yarın akşam Vodafone Park’ta karşı karşıya geleceği Serik Belediye mücadelesinin biletleri, önceki gün satışa çıkmıştı. 120 TL ile 1650 TL arasında satışa sunulan biletlere ilginin yüksek seviyede olmadığı bildirildi. Yarın Dolmabahçe’de oynanacak karşılaşmada Vodafone Park tribünlerinde yaklaşık 15 bin taraftarın olması bekleniyor.

Sakatlıkların sebebi yüksek tempo...

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, “Takımda fiziksel açıdan genel bir sorun var” açıklamasını yaparken takım, maç öncesi Arthur Masuaku’yu, sahada ise Valentin Rosier ve Umut Meraş’ı sakatlığa kurban verdi. Yaşanan bu olumsuzluk, gözleri Valerien İsmael dönemine çevirdi. Fransız hoca, özellikle yaz kampında takıma aşırı yükleme yapmış, idmanlardaki yüksek tempo lig devam ederken de sürmüştü. Özellikle adale sakatlıklarının yüksek tempodan dolayı olduğu kaydedildi.

Dele Alli kayıplarda!

Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan büyük umutlarla kiraladığı Dele Alli, Kara Kartal’da beklenen performansı sergileyemedi. Son olarak Galatasaray derbisinin kadrosunda yer almasına rağmen maçı başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlayan İngiliz oyuncu için teknik ekip harekete geçti. Şenol Güneş’in, yıldız orta saha oyuncusunun performansını artırmak için özel çalışma programı uygulatacağı kaydedildi.

Wout Weghorst’ta Hollanda’dan eleştiri

Beşiktaş’ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Galatasaray maçında gösterdiği etkisiz performans ile ülkesinde eleştirilerin hedefinde yer aldı. Büyük beklentilerle çıktığı Galatasaray derbisinde varlık gösteremeyen Wout Weghorst ülkesi Hollanda’da eleştirilerin hedefi oldu. Golcü oyuncunun haftalık performansını değerlendiren ülke medyası, usta kramponun Galatasaray’a karşı varlık gösteremediğinin altını çizdi. “Weghorst sahada hiç yok gibiydi. Buna Beşiktaş’ın takım halindeki yetersiz formu da eklenince Wout derbiden üzgün ayrılan taraf oldu” ifadeleri kullanıldı.

Muleka'ya şans doğdu!

Türkiye Kupası 4. Turu'nda yarın akşam Vodafone Park'ta TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Serik Belediye’yi ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’ın, bu karşılaşmaya yedek kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in; Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Francisco Montero ve Berkay Vardar’a ek olarak Jackson Muleka’ya da ilk 11’de süre vermesi bekleniyor. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 maçta 12 gol atmasının ardından Kara Kartal’a transfer edilen Muleka’nın bu sezon ilk kez 11’de santrfor olarak sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray derbisine sonradan dahil olup bir önemli fırsatı değerlendiremeyen 23 yaşındaki futbolcunun, eline geçecek bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip, teknik direktör Şenol Güneş’in dikkatini çekmeye çalışacağı belirtildi.

Yeni moda Mert Günok!

Beşiktaş’taki hoca değişimi sonrası kaleyi devralan Mert Günok, başarılı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray derbisinin kaybedilmesine rağmen yaptığı önemli kurtarışlarla alkış toplayan Mert, ligde görev almaya devam edecek.

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, Kara Kartal’ın 27 Kasım’da Giresunspor’la oynadığı karşılaşmada çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı. Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Mert, Beşiktaş’ta yaşanan hoca değişimi sonrasında Beşiktaş’ın son 2 maçında da forma giymeye başladı. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen başarılı bir şekilde dönüş yapan 33 yaşındaki kalecinin Ümraniye ve Galatasaray karşılaşmalarındaki performansı, teknik ekibin beğenisini kazandı. Özellikle Nef Stadı’nda geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılınsa bile Mert’in yaptığı önemli kurtarışların farkın açılmasını engellemesi de dikkat çekmişti. Teknik ekibin, deneyimli kaleciden oldukça memnun olduğu kaydedildi.

Ersin Destanoğlu yarıştan kopmuyor

Kara Kartal’da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında yedek kulübesinde oturan Ersin Destanoğlu, forma yarışında yer almaya devam ediyor. Takım çalışmalarında oldukça hırslı görüntüler sergileyen genç kaleci, formayı Mert Günok’tan geri almak için yoğun mesai harcıyor.

Savunma için kritik hafta

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Aslantepe’de oynanan derbide Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta özellikle savunmadaki hatalar öne çıkmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de defanstaki görüntüden memnuniyetsizliğini dile getirirken gözler Dünya Kupası arası öncesi son 2 maç olan Serik Belediye ve Antalyaspor maçlarına çevrildi. Bu iki karşılaşmanın ardından Dünya Kupası arasını kamp gibi değerlendirecek olan Güneş, savunma ile ilgili de kesin kararını verecek. Güneş’in defansın performansından genel olarak memnun olmadığı ifade edilirken stoper, sağ bek ve sol bek için izlenecek yol haritasını yönetime sunacağı öğrenildi.

Hedef, Aralık’a güçlü girmek

Pazar günkü Antalya maçının ardından 25 Aralık’taki Gaziantep FK maçına kadar olan Dünya Kupası arasında Güneş, takımdaki sorunlarla tek tek ilgilenecek. Hem taktik hem de fizik anlamındaki eksikleri gidermeyi planlayan tecrübeli hoca, sakatların da iyileşmesiyle Aralık ayına iyi bir giriş yapmayı hedefliyor. Kara Kartal, Süper Lig’de 26 golle Fenerbahçe ’nin ardından en golcü takım olurken savunmada ise tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar, yediği 18 golle ligin en fazla gol yiyen 10. ekibi konumunda.

‘Enerjimizi sahaya yansıtamadık’

Teknik direktör Şenol Güneş, Serik Belediye ve Antalya maçlarını kayıpsız geçerek takımı moralli bir şekilde milli araya götürmeyi amaçlıyor. Dünkü idman öncesinde takımla bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcının, “Derbide enerjimizi sahaya yansıtamadık. Dünya Kupası arası öncesi evimizde oynayacağımız 2 maçı kazanıp kampa moralli bir şekilde gidelim” dediği bildirildi.