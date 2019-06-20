Siyah-beyazlılar hem mali kaynak sağlamak hem de takımın maaş bütçesini 35-40 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. Dorukhan, Vida, Medel, Lens ve Oğuzhan’ı cazip bir teklif gelmesi halinde satacak olan yönetim, takımın golcüsü Burak Yılmaz’ı da bu planın içinde tutuyor.

Transfer döneminde bütçe sorununu takım içerisinden çözmeye çalışan ve bu çerçevede iyi teklif alan oyuncularını satış listesini koymayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, deyim yerindeyse değerini bulanı satacak.

Hem takıma mali kaynak sağlamak hem de maaş bütçesini 35-40 milyon euro seviyesine çekmek isteyen yönetim; Dorukhan Toköz, Domagoj Vida, Gary Medel, Jeremain Lens ve Oğuzhan Özyakup gibi isimleri yerinde teklif gelmesi halinde satacak. Bir tek Burak Yılmaz’ı kapsam dışı bırakan siyah-beyazlıların, iyi bir teklif yapılması halinde gerekirse golcü oyuncuyu bile satış listesine koyabileceği iddia edildi.

Büyük umutlarla göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya yeni sezonda maddi sıkıntı yaşamayan bir takım teslim etmek isteyen yönetim, bu nedenle kadronun en değerli oyuncularını bile gözden çıkarabilir. Borç yapılandırması konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin kararına göre hareket edecek olan Beşiktaş Yönetimi, buradan bir nakit girdisi olması halinde, bazı oyuncularını satış listesine koymayacak. Siyah-beyazlılar bu nedenle kulübe gelen her resmi teklifi büyük bir titizlikle masaya yatıracak.

(Milliyet)