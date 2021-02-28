1) Taraftarların maç öncesi desteği, takımı coşturdu. Denizli engelini 3-0’la geçen Beşiktaş, iç sahada en çok puan toplayan takım oldu

2) Önceki gün rakip fileleri 1 kez sarsan Aboubakar, 13 gole ulaşıp Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadığı 2016-17 sezonundaki skor sayısını aştı

3)Ersin Destanoğlu, 21 oyunun 10’unda kalesini kapatarak bu alanda dönemin formda isimleri Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır’ı geride bıraktı.

4)Sergen Yalçın’ın yönetimindeki takım, ligdeki kupa hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarken pozitif hava, yönetimi de mest etti.

Denizli mücadelesi öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nin hem de Vodafone önünde meşaleli şov yaparak Sergen Yalçın ve öğrencilerini motive eden futbolseverler, takımlarını havaya ve farklı galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın da bu desteğinin oyunlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Muhteşem ikiliden 26 gol

Denizli galibiyetiyle üst üste üçüncü lig maçını kazanarak şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Siyah Beyazlılar'da bireysel performanslar da ön plana çıkıyor. Beşiktaş formasıyla kiralık olarak forma giydiği 2016-17 sezonunda 27 lig mücadelesine çıkıp 12 gollük performans sergileyerek takımın lig şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Aboubakar, ikinci döneminde bu sayıyı şimdiden geride bıraktı. Bu sezon 21 lig mücadelesinde rakip fileleri 13 kez havalandıran Kamerunlu futbolcu, bu kez hem şampiyonluğa hem de krallığa gözünü dikti. Takımın bir diğer hücumcusu Cyle Larin de 24 lig mücadelesinde 13 sayıya imza attı. Muhteşem ikili Kartal’ın ligdeki 56 golünün 26’sına etki etti.

Ersin’den Milli mesaj...

Siyah-Beyazlılar’ın 20 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, önceki akşamki Denizlispor karşılaşmasında kalesini kapatarak üst üste 3. mücadelesinde gol yemedi. Bireysel performansına ek olarak savunmasının da katkısıyla bu sezon 21 maçta 10. kez gole geçit vermeyen Ersin, bu alanda sezonun en çok dikkat çeken kalecilerini de geride bıraktı. Fenerbahçe’d e Altay Bayındır, 24 lig maçında sadece 7 kez gol yemezken Tr abzonsporlu Uğurcan Çakır da 23 karşılaşmada 9 kez filelerini kapatmayı başardı. Ersin, Denizlispor maçının ardından yaptığı, “Milli takım, Şenol hocamızın kararı. Elimden geleni yapıyorum. Hangi takım için çağırılırsam, Milli forma için elimden geleni yapacağım” diyerek Şenol Güneş’e mesaj gönderdi.

Hedefte çifte kupa var

Geçen sezon Beşiktaş’ın başına geçmesinin ardından takımıyla topladığı puanlarla bu alanda ligin en başarılı teknik adamı olan Sergen Ya lçın, Siyah-Beyazlılar’la beraber dönemin ilk yarısını da zirvede tamamlamıştı. Ta kımıyla birlikte Galatasaray’la liderlik koltuğunu paylaşan Sergen Ya lçın, hem ligde hem de Tü rkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak istiyor. Oyuncuların da bu konudaki motive görüntüsü, teknik ekiple birlikte yönetimi de mest ediyor. Önceki günkü maçın ardından karşılaşmayı takip ettikleri Vodafone Park’taki locadan Kartal Pençesi pozu paylaşan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, hem hocalarına hem de takımlarına sonuna kadar güveniyor.

Gökmen Özcan



