Süper Lig'in en büyük şampiyon adaylarından biri olan Beşiktaş'ta bu sezonki kadro korunmak isteniyor. Rosier, Ghezzal ve Cenk Tosun gibi isimlerde takım tutulmak isteniyor. İşte Beşiktaş'ta önemli isimlerin bonservis detayları ve gelişmeleri...

ROSİER LİZBON'A DÖNMEK İSTEMİYOR

Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yönetimin gözde ismi konumunda. Bonservisini almak için devre arası öncesi harekete geçilen Fransız oyuncu da takımda kalmayı istiyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim ile anlaşamadığı için takımdan ayrılan yıldız isim için siyah-beyazlı yönetim 3 milyon Euro bonservis bütçesi ayırmış durumda.

﻿﻿GHEZZAL TUZLU OLACAK

Kartal'ın asist kralı Rachid Ghezzal için bonservisini elinde bulunduran Leicester City, 'Sezon sonu görüşelim' mesajını iletmişti. Beşiktaş yönetiminin bu transfer için de ayırdığı bütçe Rosier için ayrılan rakam seviyesinde, İngilizler ise 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro seviyesinde bir bonservis almayı amaçlıyor. Bu rakam siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen ücret biraz daha yukarı çıkarılacak ve Cezayirlinin tapusu alınacak.

CENK İÇİN BONSERVİS MÜJDESİ

Devre arası Beşiktaş'a dönen ve ikinci kez siyah-beyazlı formayla yeni serüvene başlayan Cenk Tosun için Everton bonservis bedeli istemiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun 2.5 milyon Euro olan maaşının karşılanması halinde gidişine onay verilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi gelecek yıl da yola Cenk ile devam etmek istiyor.

RAKAMLAR

Ghezzal: Bu sezon Süper Lig'de 1 gol atıp 11 de asist yapan Cezayirli asist krallığında zirvede yer alıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu şu ana dek 6 farklı takım arkadaşına gol attırma başarısı gösterdi.

Rosier: 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 3 asisti bulunan 24 yaşındaki sağ bek, kariyerinin skor katkısının en yüksek sezonunu geçiriyor.

Cenk Tosun: Beşiktaş ile bir kupa bir de lig maçına çıkan Tosun Paşa, bu maçlarda 93 dakikada rakip kaleye 3 şut çekerken bunların 2'si gol ile sonuçlandı. (Sabah)