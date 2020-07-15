Ligde kalan 2 haftada önce Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Kara Kartal, ardından son mücadelesine Gençlerbirliği karşısında çıkacak. Trabzonspor’un gelecek sezon Avrupa’dan men cezasının bulunması sebebiyle şu andaki görüntüde lig üçüncüsünün Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, bu alanda Sivasspor’la yarışıyor.

Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Yiğidolar’ın 1 puan gerisinde olan Kara Kartal, Sivas’ın; Gençlerbirliği ve Göztepe karşılaşmalarında kayıp yaşamasını bekleyip kendi maçlarından alacağı avantajlı sonuçlarla gelecek sezon Kupa 1’in yolunu tutmayı amaçlıyor.