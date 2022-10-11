Adale sakatlığı sebebiyle Giresunspor karşılaşmasının kadrosunda yer alamayan Salih Uçan, problemini yoğun tedavi süreciyle atlattı. Dün takım izinli olmasına rağmen tesislere gelip bireysel antrenmanlara başlayan deneyimli futbolcunun Trabzonspor ’la bu hafta sonunda Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

Cenk Tosun hazır kıta

Kara Kartal’da tecrübeli golcü Cenk Tosun, bu sezon görev yaptığı 8 maçta da sonradan oyuna dahil oldu. Daha fazla süre almak için antrenmanlarda yoğun bir şekilde çalışan Cenk Tosun, teknik direktör Valerien Ismael’den Trabzonspor karşılaşmasında yarım devrelik görev bekliyor. Kadroda Weghorst’un yedeği olarak görülen Cenk, sağ veya sol ön hattında da görev almaya hazır.

Mert Günok formayı unuttu

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, bu sezon Kara Kartal’da hiç forma giyemedi. Ersin Destanoğlu sonrasında eldivenlerin bir dönem Emre Bilgin’e geçmesinin ardından görev için umutlanan Mert’in hayalleri yine suya düştü. Trabzonspor karşılaşmasında da Ersin Destanoğlu’nun kalede olması beklenirken Mert’in yine görev alacakmış gibi çalışmalarda bulununduğu belirtildi.







