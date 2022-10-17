Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih Uçan'ın sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

ÇOK DAHA ÖNCE ANLAŞILMIŞ

Sabah'ın haberine göre; kontratı 2023 Haziran'da sona erecek olarak görülen 28 yaşındaki orta saha ile siyah-beyazlı yönetimin işini garantiye alarak çok daha önce anlaştığı öğrenildi.





BAŞAKŞEHİR'E GİDERKEN 2024'E KADAR İMZALAMIŞ

Başarılı futbolcu ile geçtiğimiz yıl devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralık giderken masaya oturularak 2024'e kadar imzaların atıldığı kaydedildi. Salih'in kontratında böylelikle opsiyon konusu olmadığı ve gelecek sezon da takımda yer alacağı belirtildi.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Beşiktaş'ın 2021 yazında bedelsiz Alanyaspor 'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 24 karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



