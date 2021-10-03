Ligde dün akşam Sivasspor ’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar’da sakatlıkları geçen 3 oyuncu da kadroda yer aldı. Söz konusu futbolculardan Domagoj Vida, Sivasspor karşısında ilk 11’de oynadı. Sakatlıkları geçen isimlerden Alex Teixeira ile Necip Uysal ise yedek soyundu. Beşiktaş ’ta ayrıca Mert Günok, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş yedekler arasında şans bekledi. Domagoj Vida, 90 dakika sahada kalırken savunmadaki görevini en iyi şekilde yaptı. Alex Teixeira ve Necip Uysal da dün akşamki mücadeleye 67. dakikada dahil oldu.

’Larin’in gitme durumu yok’

Takımdaki sakatlıklarla ilgili olarak dünkü maç öncesinde konuşan Sergen Yalçın, henüz tam hazır olmamalarına rağmen Kanada Milli Takımı’na çağrılan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin için şu sözleri kullandı: “Atiba, milli takıma belki sonra gider. Larin’in gitme durumu yok. Onların sağlığı önemli. Biz onları burada kullanmıyorsak, ülke milli takımı için önemli ama, sağlık sorunları daha önemli. Hazırsa, oynayacak durumdaysa gidebilirler ama Atiba ve Larin milli takımda oynama durumunda değil.”