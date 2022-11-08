Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş , sakatlıklardan yana dertli. Siyah beyazlılarda tam 6 futbolcu Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar oynanacak Serik Belediyespor ve Fraport Tav Antalyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

6 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ın önemli hücum gücü Rahcid Ghezzal, Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyat edildi. Ghezzal'ın, Antalya'da yapılacak kampa yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ghezzal dışında Rosier, Josef, Berkay, Masuaku ve Umut Meraş’ın da kalan 2 maçta forma giymesi beklenmiyor.

SEZON BAŞINDAKİ SAKATLIKLAR

Sezon başından itibaren Atiba, Welinton, Saiss ve N’Koudou da yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bazı maçları kaçırdı.





Trtspor'un haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında, yaşanan bu sakatlıklara çözüm bulmaya çalışacak. Beşiktaş teknik heyeti, dünya kupası dolayısıyla verilecek arayı verimli geçirmenin de hazırlığını yapıyor.

İstanbul'da ve ardından Antalya'da yapılacak kamplarda saha içi pozisyon almadan, hücum çeşitliliğine kadar birçok konuya ağırlık verilecek.