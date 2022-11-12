Süper Lig 'in 14. haftasında Beşiktaş , yarın saat 20:00'de Antalyaspor'u konuk edecek. Dünya Kupası öncesinde ligde oynanacak son maç öncesinde siyah beyazlılarda sakatlık şoku yaşandı.

Kartal'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun adalesinde ağrı olduğu ve bu nedenle forma giyemeyeceği öğrenildi. Saiss, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan ülkesi Fas Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Sakatlığının ciddi olmadığı, Dünya Kupası'nda da mücadele edeceği için tedbir amaçlı Antalyaspor maçı kadrosuna yer almadığı gelen bilgiler arasında...

Daha önce de aynı bölgede sakatlık yaşayan Saiss, Trabzonspor ve Hatayspor mücadelelerinde forma giyememişti.







