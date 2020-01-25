Beşiktaş'ta dün yapılan antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in son durumu belli oldu. Sırp futbolcu Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

Siyah beyazlılar, Ljajic ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.