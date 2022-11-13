Beşiktaş , Valerien İsmael döneminde yapılan ağır yüklemelerin bedelini ödemeye devam ediyor… Siyah-beyazlı ekipte, sezon başından bu yana 14 futbolcu sakatlanırken, Antalyaspor maçı öncesi bir kötü haber de Romain Saiss'ten geldi. Bu sezon ikinci kez adale problemi yaşayan Faslı yıldız, bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İ SIKINTI BASTI

Arthur Masuaku, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Şenol Güneş'i, Saiss'ten gelen kötü haber iyice sıkıntıya soktu. 32 yaşındaki futbolcunun yokluğunda ise Welinton'a şans doğdu. Brezilyalı oyuncunun, Antalyaspor karşısında Saiss'in yerine sağ stoper olarak görev yapacağı belirtildi. İsmael döneminde de pek fazla tercih edilmeyen Welinton, bu sezon 1'i kupa, 1'i de lig olmak üzere sadece 2 karşılaşmada ter döktü.

SAKATLIK NEDENİYLE 3. MAÇ OLACAK

Romain Saiss'in bugünkü Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte kaçırdığı maç sayısı 3 olacak.

İŞTE KARTAL'IN SAKATLIK RAPORU

Romain Saiss: Adale sakatlığı (2 kez).

N'Koudou: Uyluk gerilmesi.

Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı.

Weghorst: Kasık sakatlığı.

Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı.

Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı.

Josef de Souza: Diz menisküsü.

Atiba: Ayak bileğinden sakatlık.

Salih Uçan: Kasık sakatlığı.

Dele Alli: Uyluk gerilmesi.

Nathan Redmond: Elinde kırık.

Rosier: Ayak bileğinde şiş.

Umut Meraş: Adale ağrısı.

Arthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.