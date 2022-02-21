



Beraberlik serisini Altay karşısında sonlandıran Beşiktaş , zorlu bir fikstüre giriyor. Siyah-beyazlılar, milli maçlar için verilecek araya kadar ligde 4, kupada da 1 kritik mücadeleye çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Önder Karaveli'nin ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final vizesini almayı hedefliyor.

Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar daha sonra kupa maçında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Önder Karaveli'nin öğrencileri, bu maçın ardından sırasıyla Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor oynayacak.

Beşiktaş, bu süreçte Mert Günok ve N'Koudou'dan yararlanamayacak. Miralem Pjanic’in ise 2 hafta daha sahalardan uzak kalması ve Galatasaray maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Rıdvan ve Larin’in ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yetişme ihtimali az da olsa bulunuyor. Her iki futbolcunun da durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Diğer yandan Önder Karaveli hem VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor, hem de Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçını tribünden izledi.

Tecrübeli teknik adamın, rakiplerinin analizlerini ekibiyle birlikte hazırlayarak oyuncularına aktaracağı ifade edildi. (TRT Spor)