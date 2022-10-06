Beşiktaş ’ta savunma dörtlüsü Rosier-Tayyip- Saiss-Masuaku olarak şekillendi. Süper Lig’in ilk haftalarında sağ stoper pozisyonunda Necip’i kullanan Teknik Direktör Valerien Ismael, Başakşehir karşısında alınan yenilginin ardından deneyimli oyuncuyu kulübeye çekmişti. İstanbulspor maçında Tayyip Talha’ya 11’de forma veren Ismael, Fenerbahçe derbisinde de 21 yaşındaki stoperi görevlendirdi.









TAYYİP'İN PERFORMANSI MUTLU ETTİ!

Milliyet'in haberine göre; Adana Demirspor’dan transfer edilen Tayyip’in dev maçtaki performansı teknik heyeti mutlu etti. Valerien Ismael’in savunmanın ortasında Romain Saiss’le iyi bir uyum yakalayan Tayyip’le yola devam etme kararı aldığı belirlendi. Fransız hocanın, Giresunspor deplasmanında da Tayyip ile Saiss’i birlikte oynatacağı ve mümkün olduğu kadar bu ikiliyi bozmayacağı kaydedildi.Kartal’da alternatif stoperler Welinton, Necip ve Emrecan olacak. Tayyip ve Saiss’in sakatlık-ceza sıkıntılarına göre bu oyunculardan en iyi durumda olan ilk 11’de sahaya sürülecek.









YEDEK ELDİVEN MERT

Bu arada Valerien Ismael’in sezon sonu bitecek sözleşmesini 2027’ye kadar uzatan ve Fenerbahçe derbisinde olumlu bir performans ortaya koyan kaleci Ersin Destanoğlu’na da 11’de forma vermeyi sürdüreceği aktarıldı. Uzun süren sakatlığını atlatan ve derbide yedek soyunan Mert Günok’un ise kulübede bekleyeceği vurgulandı.