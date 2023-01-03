Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş , Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kara Kartal'da Dünya Kupası'nda sakatlanan Romain Saiss, dün salon çalışmalarına katılmıştı. Deneyimli stoper bugün de takımla beraber saha çalışmalarına çıktı.