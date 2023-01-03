Beşiktaş'ta Saiss gelişmesi! Paylaşım geldi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-Beyazlılar'da Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Saiss'ten ise haber geldi.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Beşiktaş , Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kara Kartal'da Dünya Kupası'nda sakatlanan Romain Saiss, dün salon çalışmalarına katılmıştı. Deneyimli stoper bugün de takımla beraber saha çalışmalarına çıktı.