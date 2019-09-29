Beşiktaş’ta, Trabzonspor karşılaşması öncesi Mohamed Elneny ve Adem Ljajiç cezalı oldukları için Victor Ruiz de sakatlığı sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. İki gündür takımdan ayrı idman yapan Ruiz, tedavisi henüz sonuçlanmadığı için Trabzon’a götürülmedi. Geçen hafta da forma giyemeyen Elneny’nin yanı sıra Başakşehir karşılaşmasında hakemi ittiği için sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ljajiç’in yokluğunda ise teknik direktör Abdullah Avcı, kilit adamlarını belirledi. Savunmada cezası sona eren Vida’nın yanında son lig sınavında stoperde oynayan Necip Uysal, Hırvat oyuncu ile birlikte stoperde sahne alacak.

Tek tek anlattı

Gökhan Gönül tekrar sağ beke geçerken, orta alanda forvet Burak Yılmaz’a en yakın oyuncu konumunda ise Ljajiç’in görevini, Oğuzhan Özyakup üstlenecek. Bu sezon şu ana kadar 4 lig maçında oynayan ve bunların 2’sinde 11 çıkan (Göztepe ve Rizespor) Oğuzhan, takımının hücumlarında başrolü oynayacak. Avcı’nın, eski günlerine dönmeye çalışan yıldız oyuncuyla birebir bir görüşme gerçekleştirdiği ve ondan beklentilerini tek tek anlattığı öğrenildi.

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