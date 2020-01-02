Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer dönemi için 4 takviye istediğini yönetime iletti. Kara Kartal’ın başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları ise gerek mali sıkıntılar gerekse harcama limiti nedeniyle çözüm arayışlarına başladı. Avcı’nın da onayı doğrultusunda takımdaki birçok oyuncunun satışına izin verildi. Bu doğrultuda yeni oyuncuların kadroya katılabilmesi için sat-al yöntemine başvurulacak. Başta Adem Ljajic ve Domagoj Vida gibi isimlere gelen teklifler dahi değerlendirme altına alınacak.

Büyük umutlarla alındılar

Ayrıca Jeremain Lens, Orkan Çınar, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco da takımdan gönderilecek oyuncular listesinde yer alıyor. Ayrıca sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Tyler Boyd ile sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Douglas için de teklif bekleniyor. Bu iki oyuncunun, en kötü ihtimalle kiralanmaları gündemde.

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