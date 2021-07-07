Geçen sezon başında Portekiz Ligi ekibi Sporting’den kiralanan Fransız sağ bek Valentin Rosier ve Leicester City’den son gün transferi Rachid Ghezzal, Kara Kartal’ı çifte şampiyonluğa taşımıştı. Kontratlarında satın alma opsiyonu bulunmayan 2 futbolcu için lig bitiminde harekete geçen Siyah-Beyazlılar, iki isimle de anlaştı. Rosier için 5 milyon Euro’luk talebi bulunan Sporting’e yaklaşık 4 milyon Euro artı sonraki satıştan pay önerisinde bulunan ve Portekiz ekibiyle son pürüzleri çözmeye çalışan idareciler, Ghezzal için de yoğun mesai harcıyor. Cezayirli kanat oyuncusu için bonservis talebini 10 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya düşüren Ada kulübüyle pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Rosier daha önce bitebilir

Yönetim, sürecin daha çabuk sonuçlanması için oyunculardan da kulüplerine baskı yapmalarını istedi. Bu gelişmenin ardından iki futbolcunun da menajerleri aracılığıyla kulüplerinden ayrılma kararlarını yenilediklerini ve Beşiktaş ’a transferleri konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettikleri kaydedildi. İki futbolcudan Rosier’in 15 Temmuz’a kadar devam edecek İstanbul kampına yetişmesi planlanırken, Ghezzal’in sürecinin ise biraz daha uzaması bekleniyor.