Gelecek sezon hem ligde hem kupada hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş , transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Siyah-Beyazlı yönetimin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz’ın formasını giyen sağ bek Danny da Costa için harekete geçeceği öğrenildi. Menacerler aracılığıyla 27 yaşındaki savunmacı ile ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Alman futbolcunun, Kara Kartal’ın gelecek sezon Devler Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle Siyah- Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı bildirildi.

Öncelik Rosier’de

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, geçen sezon Portekiz ekibi Sporting Lisbon’dan kiralanan ve müthiş bir performans sergileyen Valentin Rosier’i de kaybetmek istemiyor. Kara Kartal, Fransız futbolcu için de yeniden harekete geçecek. Danny da Costa takıma katılsa bile Rosier için girişimler sürecek.

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